Turnaj mistryň trochu jinak. Místo přepychu divočina v Mexiku

Slavnost pro osm nejlepších tenistek sezony, na niž se probojovaly i Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková a ve čtyřhře Kateřina Siniaková, obsadí mexickou Guadalajaru.

Tedy místo, které se v kalendáři výrazněji objevilo poprvé až letos v březnu díky menší akci WTA 250.

Přesto od 10. listopadu poskytne přístřeší jedné z vůbec nejhonosnějších zastávek ženského okruhu.

„Vzhledem k tamním podmínkám to bude dost brutální,“ předpovídá Plíšková.

Karolína Plíšková na turnaji v Indian Wells.

„Bude to těžké, ale jsem hlavně ráda, že jsem se kvalifikovala. Znamená to, že jsem měla skvělou sezonu,“ doplňuje Krejčíková.

S čím se tedy tenistky budou muset ve druhém největším městě Mexika vyrovnat?

Tenisový Turnaj mistryň Loni se kvůli pandemii nekonal, letos se uskuteční od 10. do 17. listopadu v mexické Guadalajaře s dotací pět milionů dolarů. Příští rok se vrátí do původní destinace Šen-čenu. Zúčastní se ho nejlepších osm singlistek a osm deblových párů sezony. Ve dvouhře už mají start jistý Bartyová, Sabalenková, Krejčíková a Karolína Plíšková, ve čtyřhře dvojice Krejčíková-Siniaková a Aojamaová-Šibaharaová.

Především s nadmořskou výškou 1 566 metrů, která jen nepatrně zaostává za Sněžkou.

Účastnicím prestižní sešlosti bude ztěžovat dýchání a zapříčiňuje také to, že v Guadalajaře se používá jiný typ balonů.

„Ty míče jsou bez tlaku, když s nimi hrajete v normálních podmínkách, tak neskáčou,“ líčí Craig Tyzzer, trenér světové jedničky Ashleigh Bartyové, která právě kvůli nevítaným specifikům koketuje s tím, že Turnaj mistryň vynechá.

„Přijde mi směšné, že nejlepší holky na světě budou hrát někde, kde nikdy předtím nehrály, v podmínkách, které neznají, a v takové nadmořské výšce,“ shrnuje Tyzzer.

Skromnější prostředí

Další velmi podstatný rozdíl proti zažitým standardům bude v celkových kulisách.

V letech 2014 až 2018 Turnaj mistryň hostil Singapur, o rok později Šen-čen, který pouze na letošek vinou koronaviru přepustil pořadatelství Guadalajaře. V budoucnu by jej měl organizovat až do roku 2030.

A zatímco asijská města tenistky hostila v přepychových halách a luxusním servisem, Mexiko nabízí venkovní kurty s kapacitou centrálního dvorce jen 2 700 diváků.

„I tak doufám, že lidi budou chodit, to je hlavní,“ přeje si Plíšková. „V Číně sice byly neskutečné prize money a zorganizované to měli celkem dobře, ale fakt tam nechodili skoro žádní lidi. Singapur byl skvělý, tomu bude těžké konkurovat. Od hotelu přes tenis až po atmosféru byl výborný,“ připomíná své předchozí zážitky.

Sportovní zkušenosti má aktuální světová trojka s Turnajem mistryň veskrze pozitivní. Při posledních třech účastech na něm vždy postoupila do semifinále.

„Doufám, že se mi to letos podaří prolomit,“ dělá si zálusk i na duel o titul. „Věřím, že když si na podmínky zvyknu včas, tak mi můžou sedět. Můj servis tam může fungovat a můžu hrát dobrý tenis.“

Právě kvůli přizpůsobování vysokohorskému dobrodružství se Plíšková omluvila z Poháru Billie Jean Kingové, který týden před party v Mexiku zavítá do Prahy.

„Řekla jsem si, že si musím jedno vybrat,“ přibližuje Češka. „A Turnaj mistryň mám ráda, na začátku sezony je vždy mým snem se na něj dostat.“

Letos to zvládla navzdory nepřesvědčivému vstupu do sezony. O to víc si cení práva startu.

„Ale místo samozřejmě není ideální, za mě to mělo být někde v Evropě,“ podotýká v narážce na startovní pole, v němž absentují zástupkyně amerických kontinentů, i nedostatek času na přesun po BJK Cupu.

„Podmínky tam jsou jiné a bude to poslední akce roku, takže se chci připravit dobře. Dva týdny budu trénovat v Miami nebo tak někde, abych si zvykla i na časové pásmo.“

Na přípravu má téměř celý měsíc, z turnaje v Indian Wells totiž nečekaně vypadla už ve třetím kole.

Krejčíková na dvou frontách

Naopak Krejčíková i Siniaková plánují zvládnout BJK Cup i Turnaj mistryň, i když obě akce od sebe dělí jen čtyři dny a půlka zeměkoule.

Krejčíková bude v Praze plnit roli týmové jedničky ve dvouhře a se sehranou parťačkou se nabízejí jako osvědčená varianta do deblu.

Obě soutěže si Krejčíková poprvé vyzkouší i na Turnaji mistryň.

Barbora Krejčíková v osmifinále na turnaji v Indian Wells

Dosud na něm startovala třikrát, ale vždy pouze ve čtyřhře se Siniakovou. Před třemi lety společně dokráčely až do finále.

Ovšem letos Krejčíková vyrazí do boje na obou frontách. „Bude to hodně jiné,“ ví šampionka Roland Garros ve dvouhře i čtyřhře. „Bude to pro mě opravdu velké, moc se na to těším,“ vyhlíží. „Bude privilegium tam být.“

Navzdory specifickým podmínkám, na které nejsou nejlepší dámy sezony zvyklé.