Změna hry i babička v publiku. Sakkariová se pomstila a zapomíná na paniku

Tentokrát ji před turnajem stačila doplnit. Nastoupila na kurt a na nezdar z minulého týdne zapomněla. V zápase zvládla napjaté tiebreaky a po více než dvou hodinách slavila.

„Proti Jess se mi nehraje lehce. Je to úžasná hráčka a teď je i velmi sebevědomá. Věděla jsem, že to bude extrémně těžké, ale tvrdě jsem bojovala a věřila své hře,“ pochvalovala si Sakkariová.

„Minulý týden byl vyčerpávající, ale našla jsem novou energii. Moje hra byla tvrdá, agresivní. Pokud proti Jess hrajete pasivně, je konec.“

Podle svých slov měla nad Pegulaovou i psychickou výhodu.

„Pro hráčku, která prohraje první zápas, je to vždy snazší. Na Jess byl kladen velký tlak, ale myslím, že si nepomyslela, že by to mohl být lehký zápas, protože mě před týdnem porazila. Neměla jsem pocit, že by mě podceňovala.“

V publiku ji povzbuzovali také rodiče a její babička, která na její zápas dorazila poprvé po čtyřech a půl letech.

Turnaj mistryň příloha iDNES.cz

„Řekla mi, že to byl zápas na velmi vysoké úrovni. Tenis zná opravdu dobře, protože můj děda byl trenér a moje máma hráčka, takže s ní cestovala. Není to tak, že by se dívala na první tenisový zápas v životě,“ vyprávěla Sakkariová.

„Je velmi hezké mít ji nablízku, být s ní. Jsem ráda, že je tady, a doufám, že mě konečně uvidí vítězit.“

Řeckou tenistku neviděli v letošní sezoně tolik vyhrávat ani fanoušci. Minulý rok dvakrát postoupila do grandslamového semifinále, letos se dostala nejdále do čtvrtého kola.

„Samozřejmě byly momenty, kdy jsem propadala panice a nevěděla jsem, co mám dělat,“ narážela Sakkariová na kolísavou formu, která ji od začátku sezony provázela.

Období nazvala „temnou fází“, z níž se vytrhla až finálovou účasti v Guadalajaře, kterou si připomněla, že je stále špičkovou hráčkou. A taky se kvalifikovala na prestižní podnik pro osm nejlepších tenistek roku.

Na rozdíl od jiných tenistek během strádání nepomyslela na výměnu trenéra, jímž je od roku 2018 Tom Hill, který je jen o pět měsíců starší než ona sama.

„Dělat náhodné změny by byla chyba. Pro mě je klíčové důvěřovat lidem okolo. I to mi pomohlo překonat těžké období.“

A jak ukázala proti Pegulaové, na Turnaji mistryň na něj touží zcela zapomenout.