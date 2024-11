Vedle Katky jsem učeň. Townsendová si plní sny a vzpomíná: Nutili mě hubnout

Možná si vzpomenete, jak si Townsendová možnosti vytvořit dvojici se Siniakovou vážila. „Ve finále US Open 2022 mi nakopala zadek. Takže jsem ráda, že teď jsme na jedné straně kurtu. Moc to pro mě znamená,“ pochvalovala si spolupráci s aktuální deblovou světovou jedničkou.

Siniaková, Townsendová – Čchan, Kuděrmetovová Semifinále Turnaje mistryň budeme zhruba od 20:00 SEČ sledovat online.

A podobná slova volí i teď na Turnaji mistryň. Česko-americká dvojice ovládla všechny tři zápasy ve skupině, do pátečního semifinále, ve kterém vyzve tchajwansko-ruský pár Čchan Chao-Čching, Veronika Kuděrmětovová, postoupila z prvního místa a jen dvě výhry ji dělí od vysněného triumfu.

„Vedle Katky se pořád cítím jako učeň,“ zmínila Townsendová v Rijádu po jednom z utkání. „Ona je tak zkušená, hrála Turnaj mistryň už několikrát. Já zkušenosti teprve sbírám. A jsem ráda, že to Katce moc nekazím.“

Vlastně právě naopak. Šikovná levoruká Američanka je v páru velkým přínosem. Může se chlubit výborným servisem, umí se hnát za míčky, a pokud je potřeba zaútočit, nebojí se dát pořádnou pumelici.

Se Siniakovou si navíc výborně rozumí, fanouškům je sympatické jejich přátelské vystupování, na kurtu se obě tenistky často radostně usmívají.

„Rozumíme si, hrajeme spolu rády,“ shodují se. Dobrosrdečná Američanka své české parťačce po vyhraných zápasech děkuje a neskrývá: „Ona je to tajemství.“

Ale nutno podotknout, že i 28letá Townsendová zaznamenala v kariéře velké úspěchy. Jako náctiletá se dokonce vyšvihla na pozici juniorské světové jedničky ve dvouhře.

Ale také se ve stejné době musela potýkat se zlými komentáři.

Především kvůli své postavě.

Negativní ohlasy slýchává dodnes, zlo ale umí snadněji odpálkovat. „Mé tělo je mojí součástí. Není můj problém, pokud se vám nelíbí. Koneckonců to ani není vaše věc,“ odpovídá kritikům.

Ještě víc zloby se vyrojilo, když se Townsendová vrátila na kurty po mateřské pauze – v březnu roku 2021 porodila syna Adyna.

„Nejsem hubená, nikdy jsem nebyla, to je fakt. Běhala jsem po kurtu, přes tílko mi byly vidět špíčky. A co jako? Sama sobě jsem se líbila, cítila jsem se skvěle a rozhodně jsem se za sebe nestyděla.“

Američanka tím narážela i na doby, kdy se po dvorcích proháněla coby juniorka. Nutno říct, že velmi úspěšná a nadějná. V roce 2012 se v této kategorii stala světovou jedničkou, v sezoně ovládla Australian Open i Wimbledon.

A tak bylo jasné, že i na US Open pojede jako velká favoritka.

Turnaj mistryň Páteční semifinále i sobotní finále můžete živě sledovat na stanici CANAL+ Sport 2. Ve studiu před singlovým bojem o titul přislíbila účast šampionka turnaje z roku 2011 Petra Kvitová.

Čekali byste, že Tenisová asociace Spojených států (USTA) svou nejlepší hráčku na cestě do New Yorku podpoří. Ale stal se přesný opak. Townsendová dostala zákaz na domácí major odjet.

Proč?

„Byla jsem tlustá a černá, tak se mi snažili vzít můj sen. Nebo mi v něm aspoň zabránit,“ popisuje svůj příběh Townsendová.

A tak jí USTA místo do New Yorku poslala na tréninkový kemp, kde se měla s fitness koučem soustředit na to, aby zhubla. Neúčast na US Open asociace odůvodnila tím, že má „starost o Taylořino zdraví a její vývoj“.

„Žebříček říká, že jsem nejlepší na světě, doktor říká, že můžu hrát. A USTA říká, že mám navštívit výživového poradce a zhubnout? Nedávalo to smysl. A hrozně moc mě to ranilo,“ vzpomíná.

„Bylo to tak frustrující! Letěla jsem na Floridu, abych si dala ‚fitness pauzu‘, zatímco ostatní holky, které byly v tu dobu horší než já, letěly do New Yorku, aby se chystaly na US Open.“

Townsendová si ale nenechala nic diktovat a rozhodla se: „Když mi USTA nezaplatí náklady, abych mohla být ve Flushing Meadows, udělám to sama.“ A tak se sebrala a letěla. A na turnaji došla až do čtvrtfinále.

„Možná jsem neměla špičkovou kondici, ale měla jsem spoustu jiných předností. Zkrátka jsem se v tu dobu soustředila na jiné věci. Ale výsledky jsem měla skvělé a na tom přece záleží nejvíc, ne?“

Americká asociace ale nebyla jediná, od koho Townsendová cítila podraz. Už jako mladá si všímala pohledů, které na ni vrhali rodiče jejích kolegyň. „Mysleli si, že jejich dětem beru příležitost, říkali o mně fakt hnusné věci. Prostě přihlásili své dcery do tenisového klubu, kde je začala porážet velká černá holka.“

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová pózují s trofejemi pro vítězky Wimbledonu.

Naopak pro Townsendovou byla její maminka největší oporou. „Všechno za mě řešila. Vždycky říkala: ‚Jsi dítě, zůstaň v dětském světě a nech dospělácké věci mně.‘ Ale samozřejmě jsem věděla, co se děje. Bylo to těžké. Nikdo nechce být přítěží pro svou rodinu.“

A podporovatelky měla Američanka i mezi svými krajankami. „Prošla si spoustou věcí v mladém věku, měla to těžké,“ uznala legendární Chris Evertová. „Hodně lidí jí nevěřilo a ona jim to teď vrací. Chci aby měla hlavu nahoře a chodila po světě jako šampionka!“

Po úspěchu ve Wimbledonu, který oplakala, takto Townsendová může směle kráčet. V Rijádu navíc útočí na další velkou trofej, kterou chce dokázat kritikům, že se mýlí. A že se vyplatí stát si za svým a místo hubnoucí kúry sbírat zkušenosti na velkých turnajích.