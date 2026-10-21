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Muchová si zahraje na Turnaji mistryň. Jistotu jí dala skreč Kosťukové

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  16:08aktualizováno  16:22
Karolína Muchová se loučí s fanoušky v Pekingu.

Karolína Muchová se loučí s fanoušky v Pekingu. | foto: Achmad IbrahimAP

Karolína Muchová hraje forhend ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová spěchá z míčkem ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
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Hned dvě české singlistky se představí na tenisovém Turnaji mistryň v Indian Wells. Jistou účast má kromě Lindy Noskové také Karolína Muchová. Rozhodla o tom skreč Ukrajinky Marty Kosťukové v 2. kole turnaje v Ning-po proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové za stavu 4:6.

Třicetiletá Muchová zkompletovala osmičku pro závěrečný podnik sezony, který se uskuteční od 8. do 15. listopadu v Indian Wells.

Letošní wimbledonská finalistka se na Turnaj mistryň kvalifikovala podruhé. Před třemi lety nakonec v Cancúnu nestartovala kvůli zranění zápěstí.

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Ve čtyřhře se v Indian Wells představí také deblová světová jednička Kateřina Siniaková.

Muchová letos vedle finálové účasti ve Wimbledonu získala i dva tituly. V únoru ovládla turnaj WTA1000 v Dauhá a poté uspěla v červnu na trávě v Bad Homburgu. Celkem vyhrála v sezoně 43 zápasů. V žebříčku WTA jí patří sedmé místo.

Kromě Kosťukové mohla v posledních týdnech Muchovou připravit o účast na Turnaji mistryň ještě Polka Iga Šwiateková. Ani šestinásobná grandslamová šampionka ale neuspěla. Minulý týden vypadla ve Wu-chanu v semifinále a z turnaje v Ning-po odstoupila kvůli zranění stehna.

Iga Šwiateková v osmifinále US Open

Nosková s Muchovou postupem na Turnaj mistryň prodloužily úspěšnou sérii českých tenistek. Ve dvouhře mělo Česko na finále WTA Tour zástupkyně ve 13 z posledních 15 ročníků.

V Indian Wells budou hrát dvouhru také Jelena Rybakinová z Kazachstánu, Běloruska Aryna Sabalenková, Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

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