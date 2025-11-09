Fotka se šéfkou? Ne. Mistryně Rybakinová se vzbouřila kvůli trestu pro kouče

Karel Knap
  15:31
Naprosto fantastické představení Jeleny Rybakinové na Turnaji mistryň v Rijádu vyvrcholilo v sobotním finále, v němž po brilantním výkonu zdolala světovou jedničku Arynu Sabalenkovou 6:3, 7:6. Ani radost z triumfu a rekordní odměny 5,235 milionu dolarů (110 milionů korun) v mysli tenisové hvězdy neotupila nelibost vůči Portii Archerové, generální ředitelce WTA.
Jelena Rybakinová z Kazachstánu po triumfu na Turnaji mistryň.

foto: Fatima ShbairAP

Jelena Rybakinová s trofejí pro vítězku Turnaje mistryň.
Jelena Rybakinová s trofejí pro vítězku Turnaje mistryň.
Jelena Rybakinová s trofejí pro vítězku Turnaje mistryň.
Jelena Rybakinová během finále Turnaje mistryň
Poté, co Rybakinová při závěrečném ceremoniálu obdržela drahocennou trofej a na scénu přikráčela Američanka Archerová, rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán zůstala stát opodál.

Sabalenková s Archerovou byly připravené na společné focení a Pete Holterman z tiskového oddělení nabádal Rybakinovou, aby se ke dvojici přidala. Ta odpověděla odmítavým gestem pravou rukou, pokrčila ramenem a odvrátila tvář.

Když na tiskovce slyšela otázku týkající se jejího chování na kurtu, odpověděla stroze: „Tohle je mezi mnou a Portií.“

Rybakinová v danou chvíli zjevně reagovala na vyšetřování a trest pro jejího kouče Stefana Vukova, jenž měl v první polovině sezony zakázaný vstup na akce WTA.

Stránka The Athletic patřící pod New York Times zveřejnila zdůvodnění z tajného dopisu World Tennis Association, v němž bylo nežádoucí chování nyní osmatřicetiletého Chorvata popsáno následovně:

„Zneužívání pravomoci a hrubé chování vůči hráčce WTA, včetně ohrožení nebo pokusu o ohrožení psychické, tělesné nebo emocionální pohody hráčky. Fyzické a slovní napadání hráčky a zneužívání vztahu s ní pro osobní a/nebo obchodní zájmy na úkor jejího nejlepšího zájmu.“

Beze mě bys v Rusku sbírala brambory. Kouč Rybakinové má za týrání utrum

Podle četných hlasů ze zákulisí Vukov s Rybakinovou skutečně zacházel neobyčejně drsně.

„Koukala na něj jako na svatého, i když ji strašně komandoval,“ řekla nedávno Kristýna Plíšková, expertka CANAL+ Sport. „Kdysi jsme s Vukovem a Rybakinovou často trénovali. On na mě vždycky působil jako mluvka a manipulátor, který Jelenu ovládá a vlastně řídí celý její život. Jeho vliv se rozhodně netýkal jenom tenisu.“

„Trávili spolu veškerý čas. Nedivila bych se, kdyby mu dala přístup ke svým účtům, jak jsem slyšela,“ pokračovala Plíšková. „Myslím, že se do něj zamilovala. Omotal si ji kolem prstu. Samozřejmě ji někdy štvalo, jak moc ji kritizuje. Ale nezapomeňme, že jí bylo jenom devatenáct, když se dali dohromady.“

Kouč Stefano Vukov na Australian Open 2023.

Rybakinová se s Vukovem po neshodách rozešla před US Open 2024, jenže trenér se s tím nesmířil. Odmítl opustit newyorský hotel, v němž s ní byl ubytovaný. Zaplavil její telefon zprávami a nejméně stokrát jí volal, aby ji přesvědčil, že bez něj nemůže být úspěšná.

Pozastavení činnosti od WTA následoval roční distanc, Vukovovo odvolání a jeho srpnový oficiální comeback na profesionální okruh.

Rybakinová se dušovala, že jí nikdy neubližoval. Totéž tvrdil Vukov. Během trvání sankce od WTA spolu ti dva stejně byli vídáni, při práci i v soukromí.

První titul na Turnaji mistryň. Rybakinová ve finále přetlačila světovou jedničku

Poté, co se chorvatský trenér směl vrátit do turnajových dějišť, Rybakinová pookřála. Rok uzavřela úžasnou šňůrou jedenácti výher, WTA Finals suverénně ovládla navzdory problémům s namoženým ramenem.

Kaňkou na jejím tažení tak zůstává pouze rijádský incident s Archerovou. Zatímco WTA se k politováníhodné situaci nevyjádřila, Rybakinová k ní při setkání s reportéry ještě dodala:

„Měli jsme příležitost, abychom se pobavily, ale nakonec se to nikdy nestalo. Takže asi zůstaneme u toho, že budeme všichni prostě dělat svou práci.“

