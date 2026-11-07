„Měla jsem neuvěřitelnou sezonu, ale mé tělo už není fyzicky připraveno na zápasy. Strávím teď nějaký čas doma odpočinkem a zotavením a připravím se na sezonu 2027,“ uvedla v prohlášení na webu WTA Rybakinová, jež loni Turnaj mistryň v Rijádu vyhrála bez porážky.
Ale minulý týden odstoupila před čtvrtfinále kvůli zranění krku z turnaje v Tokiu a zdraví nestihla dát dohromady ani na závěrečnou akci sezony.
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Její neúčast však nic nezmění na tom, že poprvé v kariéře zakončí tenisový rok jako světová jednička. Na první místo žebříčku se sedmadvacetiletá moskevská rodačka dostala díky triumfu na US Open, letos ovládla i Australian Open.
Dalšími členkami skupiny 1 jsou Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Ve skupině 2 s druhou českou zástupkyní Karolínou Muchovou figurují Běloruska Aryna Sabalenková, Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.