Turnaj mistryň bez jedničky. Rybakinová se odhlásila, Nosková vyzve Kosťukovou

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  20:57aktualizováno  21:28
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Jelena Rybakinová během semifinále US Open | foto: ČTK

Světová jednička a obhájkyně titulu Jelena Rybakinová z Kazachstánu se kvůli zdravotním problémům odhlásila z tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells, který měla zahájit v neděli zápasem proti Lindě Noskové. Češka tak na úvod skupiny 1 změří síly s ukrajinskou náhradnicí Martou Kosťukovou.

„Měla jsem neuvěřitelnou sezonu, ale mé tělo už není fyzicky připraveno na zápasy. Strávím teď nějaký čas doma odpočinkem a zotavením a připravím se na sezonu 2027,“ uvedla v prohlášení na webu WTA Rybakinová, jež loni Turnaj mistryň v Rijádu vyhrála bez porážky.

Ale minulý týden odstoupila před čtvrtfinále kvůli zranění krku z turnaje v Tokiu a zdraví nestihla dát dohromady ani na závěrečnou akci sezony.

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Její neúčast však nic nezmění na tom, že poprvé v kariéře zakončí tenisový rok jako světová jednička. Na první místo žebříčku se sedmadvacetiletá moskevská rodačka dostala díky triumfu na US Open, letos ovládla i Australian Open.

Dalšími členkami skupiny 1 jsou Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Ve skupině 2 s druhou českou zástupkyní Karolínou Muchovou figurují Běloruska Aryna Sabalenková, Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

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