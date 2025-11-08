První titul na Turnaji mistryň. Rybakinová ve finále přetlačila světovou jedničku

Připravujeme podrobnosti ...
Šestadvacetiletá Rybakinová završila úspěšný turnaj, v němž vyhrála všech pět zápasů. Wimbledonská šampionka z roku 2022 zvítězila v posledních 11 duelech, do kterých nastoupila. Na Turnaj mistryň se přitom kvalifikovala jako poslední z osmičky tenistek.
Rybakinová porazila čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Sabalenkovou pošesté ze 14 duelů. Pomohlo jí 13 es, odvrátila také všech pět brejkbolů.
O rok starší Sabalenková, která letos vyhrála US Open, na první triumf z Turnaje mistryň dál čeká. Ve finále prohrála také před třemi lety s Francouzkou Caroline Garciaovou.
Ve čtyřhře slaví přemožitelky Siniakové
Elise Mertensová z Belgie a Veronika Kuděrmětovová z Ruska po třech letech opět vyhrály na Turnaji mistryň čtyřhru. Ve finále v Rijádu porazily 7:6 a 6:1 maďarsko-brazilskou dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.
Mertensová s Kuděrmětovovou v prvním setu neudržely vedení 4:2, ale nakonec ho získaly 7:4 v tie-breaku. Ve druhé sadě už však trojnásobné šampionce Babosové se Stefaniovou nedaly šanci.
Belgicko-ruská dvojice, která v semifinále vyřadila deblovou světovou jedničku Kateřinu Siniakovou a Američanku Taylor Townsendovou, navázala na společný titul z roku 2022. Tehdy ve finále porazily Siniakovou s Barborou Krejčíkovou.
Turnaj mistryň v Rijádu
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů - finále:
Dvouhra:
Čtyřhra: