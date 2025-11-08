První titul na Turnaji mistryň. Rybakinová ve finále přetlačila světovou jedničku

Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé tenisový Turnaj mistryň. Ve finále porazila na tvrdém povrchu v Rijádu světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:3, 7:6. Duel ovládla po hodině a 47 minutách.
Jelena Rybakinová během finále Turnaje mistryň

Jelena Rybakinová během finále Turnaje mistryň | foto: AP

Aryna Sabalenková během finále Turnaje mistryň
Jelena Rybakinová během finále Turnaje mistryň
Aryna Sabalenková během finále Turnaje mistryň
Jelena Rybakinová během finále Turnaje mistryň
Šestadvacetiletá Rybakinová završila úspěšný turnaj, v němž vyhrála všech pět zápasů. Wimbledonská šampionka z roku 2022 zvítězila v posledních 11 duelech, do kterých nastoupila. Na Turnaj mistryň se přitom kvalifikovala jako poslední z osmičky tenistek.

Rybakinová porazila čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Sabalenkovou pošesté ze 14 duelů. Pomohlo jí 13 es, odvrátila také všech pět brejkbolů.

O rok starší Sabalenková, která letos vyhrála US Open, na první triumf z Turnaje mistryň dál čeká. Ve finále prohrála také před třemi lety s Francouzkou Caroline Garciaovou.

Ve čtyřhře slaví přemožitelky Siniakové

Elise Mertensová z Belgie a Veronika Kuděrmětovová z Ruska po třech letech opět vyhrály na Turnaji mistryň čtyřhru. Ve finále v Rijádu porazily 7:6 a 6:1 maďarsko-brazilskou dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.

Mertensová s Kuděrmětovovou v prvním setu neudržely vedení 4:2, ale nakonec ho získaly 7:4 v tie-breaku. Ve druhé sadě už však trojnásobné šampionce Babosové se Stefaniovou nedaly šanci.

Belgicko-ruská dvojice, která v semifinále vyřadila deblovou světovou jedničku Kateřinu Siniakovou a Američanku Taylor Townsendovou, navázala na společný titul z roku 2022. Tehdy ve finále porazily Siniakovou s Barborou Krejčíkovou.

Turnaj mistryň v Rijádu

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů - finále:

Dvouhra:
Rybakinová (6-Kaz.) - Sabalenková (1-Běl.) 6:3, 7:6 (7:0).

Čtyřhra:
V. Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) - Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) 7:6 (7:4), 6:1.

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

ONLINE: Souček vyrovnal Bergerův rekord, West Ham slaví. Vedoucí Arsenal prohrává

Sledujeme online
Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Burnley, vlevo se s ním raduje El...

Přesná trefa ve druhém utkání po sobě, celkově už osmatřicátá v Premier League. A také vyrovnaný český rekord Patrika Bergera. Tomáš Souček má za sebou další povedené vystoupení v dresu West Hamu,...

8. listopadu 2025  13:30,  aktualizováno  19:09

Česko - Finsko 2:4. Druhá prohra v sezoně, hokejisté se vzchopili až v závěru

Arttu Ruotsalainen z Finska saví se spoluhráči gól proti Česku.

Ani druhý zápas v sezoně čeští hokejisté vítězně nezvládli. Ve finském Tampere nestačili v rámci Euro Hockey Tour na domácí výběr 2:4. Trefy národního týmu obstarali Dominik Kubalík a Radim Zohorna.

8. listopadu 2025  15:40,  aktualizováno  18:51

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy...

8. listopadu 2025  18:34

ONLINE: Baník - Jablonec 0:1, hosté mohou jít zpět do čela tabulky, skóruje Jawo

Sledujeme online
Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Když zvítězí, minimálně do neděle zůstanou první. Jablonečtí fotbalisté hrají v patnáctém ligovém kole proti ostravskému Baníku, který by se rád zvedl a opustil spodní příčky tabulky. Utkání sledujte...

8. listopadu 2025  17:30,  aktualizováno  18:28

Schick nabírá formu, k debaklu přispěl dvěma góly. Coufal zapsal další asistenci

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu se raduje ze svého gólu.

Leverkusen v německé fotbalové lize zdemoloval poslední Heidenheim 6:0. I zásluhou Patrika Schicka, který dal dva góly. Vedoucí Bayern přišel o stoprocentní bilanci, v Berlíně remizoval s Unionem...

8. listopadu 2025  18:18

Dukla - Ml. Boleslav 0:1, nepříjemná série hostů ukončena, výhru zařídil Zíka

Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Solomona Johna.

Trápení ukončeno, fotbalisté Mladé Boleslavi v lize po šesti zápasech bez výhry konečně slaví. V patnáctém kole uspěli na pražské Dukle po triumfu 1:0, o který se ve 33. minutě postaral Zíka, a v...

8. listopadu 2025  14:30,  aktualizováno  18:07

Zlín - Bohemians 0:1, Pražané se konečně dočkali vítězství, rozhodl Sakala

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Bensona Sakaly.

Sedm soutěžních zápasů v řadě nevyhráli, negativní sérii ale fotbalisté Bohemians ukončili na hřišti Zlína. V 15. ligovém kole ho přetlačili 1:0, tři body Pražanům vstřelil Sakala.

8. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:53

Hradec Kr. - Slovácko 4:0, trápení hostů pokračuje, dvěma góly se zaskvěl Slončík

Záložník Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj gól.

Ani po konci trenéra Jana Kameníka se fotbalisté Slovácka nezvedli, v patnáctém ligovém kole padli v Hradci Králové 0:4. Pilařovu trefu z úvodního poločasu posvětilo video, po pauze se dvakrát...

8. listopadu 2025  14:35,  aktualizováno  17:32

Komplikace pro reprezentaci? Šulc bojuje se zraněním, vynechá šlágr proti PSG

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC.

Pavel Šulc bude v neděli kvůli zranění zadního stehenního svalu chybět Lyonu v zápase francouzské ligy proti vedoucímu týmu tabulky Paris St. Germain. Na tiskové konferenci před soubojem s obhájcem...

8. listopadu 2025  17:20

Sprint v Brazílii ovládl Norris, za ním duo z Mercedesu. Piastri boural a dál se trápí

Usměvavý Lando Norris po vítězství ve sprintu v Brazílii.

Přerušený sprint ve Velké ceně Brazílie formule 1 patřil Landu Norrisovi z McLarenu. Britský jezdec porazil na trati Interlagos o 845 tisícin sekundy Itala Kimiho Antonelliho z Mercedesu, třetí...

8. listopadu 2025  16:52

Salač se v Portugalsku trápil, v kvalifikaci dojel až na sedmnáctém místě

Filip Salač na okruhu v Misanu

Český jezdec Filip Salač odstartuje do Velké ceny Portugalska, předposledního závodu sezony Moto2, z šesté řady. V sobotní kvalifikaci na okruhu v Portimau obsadil 17. místo.

8. listopadu 2025  15:57,  aktualizováno  16:42

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, kdy se hraje finále

Jelena Rybakinová se na Turnaji mistryň ukazuje ve skvělé formě.

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

8. listopadu 2025  16:26

