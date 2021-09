Turnaj mistryň si dá od Číny pauzu, letos se bude konat v Mexiku

Tenisový Turnaj mistryň letos zamíří do mexické Guadalajary. Vrchol sezony se bude hrát na tvrdém povrchu od 8. listopadu. Akce pro osmičku nejlepších hráček sezony se od roku 2019 koná v Šen-čenu, ale už loni byla kvůli koronaviru zrušena a ani letos tam nemůže být. Do Číny by se měl Turnaj mistryň vrátit v roce 2022 a zůstat zde do roku 2030.