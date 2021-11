TURNAJ MISTRYŇ: Šest debutantek, do Mexika míří i Krejčíková a Plíšková

Osmičlenné startovní pole čítá hned šest debutantek, nejzkušenější hráčkou letošní sestavy je Karolína Plíšková se čtyřmi starty na Turnaji mistryň. Účastnice se rozdělí do dvou skupin po čtyřech, do semifinále postoupí vždy nejlepší dvě.

Kdo se tedy o prestižní trofej popere?

Věk: 23 let

Umístění na světovém žebříčku: 2.

Hned při své premiérové účasti na Turnaji mistryň bude plnit roli nejvýše nasazené hráčky. V sezoně 2021 se probila do semifinále Wimbledonu i US Open, tituly získala dva. Ovládla úvodní podnik roku v Abú Zabí a v květnu štědře dotovanou akci v Madridu.

Věk: 25 let

Umístění na světovém žebříčku: 3.

Dosud na závěrečné slavnosti sezony startovala jen ve čtyřhře, nyní ke startu v deblu po boku Kateřiny Siniakové přidá premiéru v singlu. Vysloužila si ji turnajovými vavříny ze Štrasburku a Prahy, k nimž přidala trofej z Roland Garros. Na antukovém grandslamu ovládla dvouhru i čtyřhru, což může zopakovat i v Mexiku.



Věk: 29 let

Umístění na světovém žebříčku: 4.

Po nevydařené první polovině sezony nepatřila mezi kandidátky na Turnaj mistryň, díky bodům za postupy do finále ve Wimbledonu, Montrealu a čtvrtfinále US Open si ale pátou účast v řadě zajistila. V předchozích třech případech vždy prošla do semifinále, nyní by tuto metu ráda pokořila.

Věk: 28 let

Umístění na světovém žebříčku: 5.

Chystá se na svou čtvrtou misi na Turnaji mistryň, v roce 2015 si zahrála semifinále, v letech 2016 a 2017 skončila ve skupině. Poté, v sezonách 2018 a 2019, se ani nekvalifikovala, nyní tedy zažívá návrat. Opětovnou pozvánku si zasloužila hlavně díky titulům z Dubaje a Chicaga.



Věk: 26 let

Umístění na světovém žebříčku: 6.

Další debutantka na Turnaji mistryň, navíc první Řekyně, která se na prestižní akci probojovala. Zvládla to, aniž by v sezoně získala jediný titul, nicméně sedm postupů do semifinále, včetně grandslamových Roland Garros a US Open, vypovídá o stabilní výkonnosti.



Věk: 25 let

Umístění na světovém žebříčku: 8.

Dlouho na cennou pozvánku neaspirovala, jenže pak ovládla turnaje v Clevelandu, Ostravě, Moskvě i Kluži a těsně předstihla Tunisanku Džabúrovou. Do Mexika poletí s úchvatnou bilancí 26 výher a tří porážek, kterou nastřádala od konce srpna.

Věk: 20 let

Umístění na světovém žebříčku: 10.

Nejmladší účastnice sešlosti v Guadalajaře, šampionka loňského Roland Garros. Letos sice v Paříži ztroskotala ve čtvrtfinále, ale slavila tituly v Adelaide a Římě.



Věk: 23 let

Umístění na světovém žebříčku: 11.

Sezonu začínala jako 70. hráčka žebříčku, přesto se těší na premiéru na Turnaji mistryň. Do Mexika se kvalifikovala hlavně díky říjnovému titulu z „pátého grandslamu“ v Indian Wells, dařilo se jí i na antuce, hrála čtvrtfinále Roland Garros a semifinále v Madridu.