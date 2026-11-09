Dvě Češky mezi elitou. Máš u mě pivo, děkovala Kvitová zachránkyni Šafářové

Markéta Plšková
Stanislav Kučera
,
  12:00
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KAMARÁDKY PO ZÁPASE. Petra Kvitová (vpravo) a Lucie Šafářová po souboji na Turnaji mistryň v Singapuru. | foto: AP

Dvě Češky na prestižním Turnaji mistryň, jedna z nich má ve sbírce titul z Wimbledonu. Že vám to připomíná letošek, kdy na závěrečné akci sezony pro osm nejlepších tenistek bojují Linda Nosková a Karolína Muchová? Podobné to ale bylo i v minulosti.

Třeba v roce 2015, kdy se na prestižní akci kvalifikovaly Petra Kvitová a Lucie Šafářová. První zmiňovaná se v té době pyšnila už dvěma trofejemi z londýnské trávy, na které před čtyřmi měsíci zazářila Nosková.

Jedenadvacetiletá tenistka letošní Turnaj mistryň zahájila vítězstvím nad náhradnicí Martou Kosťukovou 6:2 a 6:4, Muchová do akce naskočí v pondělí od 21.00 SEČ duelem s Arynou Sabalenkovou.

„Je skvělé, že máme na Turnaji mistryň dvě hráčky. Je to důkaz, že český tenis je v poslední době na vrcholu,“ těší kapitánku reprezentace Barboru Strýcovou.

Že jsem pomohla Petře do semifinále, je příjemné zahřátí na duši.

Lucie Šafářová na Turnaji mistryň 2015

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