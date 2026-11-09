Třeba v roce 2015, kdy se na prestižní akci kvalifikovaly Petra Kvitová a Lucie Šafářová. První zmiňovaná se v té době pyšnila už dvěma trofejemi z londýnské trávy, na které před čtyřmi měsíci zazářila Nosková.
Jedenadvacetiletá tenistka letošní Turnaj mistryň zahájila vítězstvím nad náhradnicí Martou Kosťukovou 6:2 a 6:4, Muchová do akce naskočí v pondělí od 21.00 SEČ duelem s Arynou Sabalenkovou.
„Je skvělé, že máme na Turnaji mistryň dvě hráčky. Je to důkaz, že český tenis je v poslední době na vrcholu,“ těší kapitánku reprezentace Barboru Strýcovou.
Že jsem pomohla Petře do semifinále, je příjemné zahřátí na duši.