Šwiatekovou a Sabalenkovou čeká semifinále, deblistky dohrály skupinu

Kdo se bude v Cancúnu radovat z postupu do finále? Tenisový Turnaj mistryň v Mexiku by měl v neděli patřit především deblistkám, které konečně dohrály skupinovou fázi a v ideálním případě by měly stihnout i semifinále. Jediným plánovaným singlem je dohrávka druhého semifinále mezi Igou Šwiatekovou a Arynou Sabalenkovou na závěr dne. Také nedělní program poznamenalo deštivé počasí, zatím ale nijak výrazně.