Po sezoně snů rozpaky. Siniaková a Krejčíková: Snad bude příští rok lepší

Proti australsko-čínskému páru Stosurová, Čang ztratily první set, ve druhém vedly 5:1. Nestačilo to. „Určitě jsem nehrála to, co jsem chtěla, vůbec mi to nešlo. Hodně jsem chybovala, i v tie breaku. Neměla jsem žádný rytmus, servis nic moc,“ hodnotila se kriticky Siniaková po výsledku 3:6, 6:7.

A Krejčíková přidala: „Dneska jsme se tam nesešly. Ony taky dělaly chyby, ale my je bohužel dělaly dřív. Vedly jsme úplně jasně, prohrály jsme no-ady (rozhodují míče za stavu 40:40), které by se asi prohrávat neměly… Tak to skončilo. Bude teď klid. Už žádný tenis.“

V roce 2018 společně předvedly fantastickou jízdu, když ovládly Roland Garros i Wimbledon, staly se světovými jedničkami a na WTA Finals prošly do finále.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková po triumfech na Roland Garros a ve Wimbledonu.

Letos ale obdržely zásadní stopku v podobě zdravotních potíží Krejčíkové.



„Víceméně polovinu sezony jsem byla zraněná. Bojovala jsem hlavně se zdravím, nevěděla jsem, jestli tady budu,“ řekla v Číně.

Na grandslamu v Paříži Krejčíková onemocněla a společně neprošly přes 1. kolo, US Open musela vynechat úplně. „Bára měla smůlu, od New Yorku se to nevyvíjelo dobře,“ doplňuje Siniaková. „Je skvělé se sem dostat, ale těžko se to porovnává, loni jsme měly opravdu skvělou sezonu. Na druhou stranu si myslím, že i to jde zopakovat. Jede se dál!“

Bezprostřední plány jsou jasné: aspoň na chvíli na tenis zapomenout.

„Tahle sezona pro mě byla celkově trochu trápení, i v singlu. Nejsem vůbec spokojená, bylo to nahoru dolů. Musím si hlavně mentálně odpočinout a být připravená znovu pracovat,“ říká Siniaková.

A její spoluhráčka to má podobně.

„Volno, nějaké moře, odpočívání, masáže,“ těší se Krejčíková. „Ale na konci listopadu se zase začne, takže moc času není. Já se hlavně musím zaměřit na to, aby se mi pořádně zahojilo zranění nohy. To je základ. Doufám, že na začátku roku to rozbalíme a bude se nám zase dařit. Třeba bude příští rok zase lepší, třeba zase vyhrajeme nějaký grandslam.“

I to by je přiblížilo k velkému snu - k účasti na olympiádě v Tokiu. Pro start na hrách je potřeba žebříčkové postavení a zároveň nominace od tenisového svazu.

„Když mě vyberou, určitě velice ráda pojedu, ale konkurence je velká. Bude to záležet asi hlavně na výsledcích; na tom, jak se nám bude příští sezonu dařit. Jinak to neovlivním. Záleží, co pojede za singlistky a jestli se páry budou skládat z nich, nebo i z deblistek,“ připomíná Krejčíková.