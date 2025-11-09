Favorit na úvod nezaváhal. Alcaraz si na Turnaji mistrů poradil s de Minaurem

Autor: ,
  16:23
Nejvýše nasazený Španěl Carlos Alcaraz vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně vítězstvím nad Australanem Alexem de Minaurem 7:6, 6:2. Druhý hráč světového žebříčku uspěl i v pátém vzájemném zápase.
Fotogalerie4

Carlos Alcaraz v akci na Turnaji mistrů. | foto: AP

Po vyrovnaném prvním setu Alcaraz ve druhé sadě prolomil třikrát soupeřův servis, zatímco sám ztratil podání jednou. Z výhry se radoval po hodině a 42 minutách, když proměnil druhý mečbol.

Šestinásobný grandslamový šampion usiluje nejen o první titul z Turnaje mistrů, ale také o post světové jedničky, který drží Ital Jannik Sinner.

Ve skupině Jimmyho Connorse čekají dvaadvacetiletého Španěla ještě Američan Taylor Fritz a Ital Lorenzo Musetti, který se dostal do soutěže jako poslední, když v sobotu účast odřekl Srb Novak Djokovič.

Turnaj mistrů

Turín, tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů:

Dvouhra:

Skupina Jimmyho Connorse:
Alcaraz (1-Šp.) - De Minaur (7-Austr.) 7:6 (7:5), 6:2.

Čtyřhra:

Skupina Petera Fleminga:
Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) - Krawietz, Pütz (6-Něm.) 6:4, 4:6, 10:6.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Granollers, Zeballos vs. Krawietz, PützTenis - Skupina A - 9. 11. 2025:Granollers, Zeballos vs. Krawietz, Pütz //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Cash, Glasspool vs. Bolelli, VavassoriTenis - Skupina A - 9. 11. 2025:Cash, Glasspool vs. Bolelli, Vavassori //www.idnes.cz/sport
9. 11. 18:00
  • 1.39
  • -
  • 2.93
Zverev vs. SheltonTenis - Skupina B - 9. 11. 2025:Zverev vs. Shelton //www.idnes.cz/sport
9. 11. 20:30
  • 1.57
  • -
  • 2.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

ONLINE: City ve šlágru hostí Liverpool. Villa nadělovala, oslabený Newcastle prohrál

Sledujeme online
Fotbalisté Aston Villy se radují z gólu, který vstřelil Emi Buendia.

Nedělní program anglické fotbalové ligy vrcholí duelem mezi Manchesterem City a Liverpoolem. Čtyři výsledky už jsou známy, Aston Villa přejela Bournemouth 4:0, Newcastle padl na hřišti Brentfordu...

9. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  17:02

ONLINE: Olomouc - Pardubice 0:1, hosté jdou do vedení, z rohu skóruje Lurvink

Sledujeme online
Olomoucký Jáchym Šíp se snaží s míčem projít přes Simona Bammense z Pardubic.

Už čtyři zápasy v řadě pardubičtí fotbalisté neprohráli a postupně stoupají tabulkou. V 15. kole je ovšem čeká Sigma Olomouc, pohárový zástupce a tým z první šestky. Utkání má výkop v 15.30 a...

9. listopadu 2025,  aktualizováno 

ONLINE: Sparta - Teplice 1:2, hosté otáčejí skóre, Radosta zakončuje rychlý protiútok

Sledujeme online
Sparťanský wingbek Angelo Preciado proniká s míčem okolo Dalibora Večerky z...

Sparťanští fotbalisté se mohou minimálně na několik hodin posunout do čela ligové tabulky. V 15. kole hrají doma proti Teplicím, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online...

9. listopadu 2025  14:38,  aktualizováno  16:58

Hladíková dojela na ME v cyklokrosu šestá, Boroš čtrnáctý. Mezi muži vládl Aerts

Toon Aerts se raduje z vítězství na evropském šampionátu v cyklokrosu.

Mistrem Evropy v cyklokrosu se podruhé v kariéře stal Belgičan Toon Aerts. Jediný český účastník v kategorii elite Michael Boroš dojel v Middelkerke čtrnáctý. Kateřina Hladíková skončila v Belgii v...

9. listopadu 2025  16:42

Favorit na úvod nezaváhal. Alcaraz si na Turnaji mistrů poradil s de Minaurem

Carlos Alcaraz v akci na Turnaji mistrů.

Nejvýše nasazený Španěl Carlos Alcaraz vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně vítězstvím nad Australanem Alexem de Minaurem 7:6, 6:2. Druhý hráč světového žebříčku uspěl i v pátém vzájemném...

9. listopadu 2025  16:23

Zbrojovka přezimuje první s náskokem pěti bodů, Vlašim roznesla Ústí sedmi góly

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky zvítězili v 16. kole druhé ligy na hřišti sparťanského B-týmu 3:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka bodovali v soutěži podesáté za sebou a přezimují na prvním místě s...

9. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  16:16

Fotka se šéfkou? Ne. Mistryně Rybakinová se vzbouřila kvůli trestu pro kouče

Jelena Rybakinová z Kazachstánu po triumfu na Turnaji mistryň.

Naprosto fantastické představení Jeleny Rybakinové na Turnaji mistryň v Rijádu vyvrcholilo v sobotním finále, v němž po brilantním výkonu zdolala světovou jedničku Arynu Sabalenkovou 6:3, 7:6. Ani...

9. listopadu 2025  15:31

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:26

Salač v Portugalsku skvěle zvládl start, záhy se však propadl a skončil patnáctý

Diogo Moreira v čele Velké ceny Portugalska v kategorii Moto2.

Český jezdec Filip Salač obsadil ve Velké ceně Portugalska Moto2 15. místo. Vyhrál Brazilec Diogo Moreira a před závěrečným závodem sezony se výrazně přiblížil zisku titulu mistra světa.

9. listopadu 2025  14:06,  aktualizováno  15:15

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy...

9. listopadu 2025  15:10

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných prohrách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem aktivním...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  14:40

Sranda musí být, medaile ne! Kratochvíl líčí: Chci být spokojený sám se sebou

Premium
David Kratochvíl

Z mladého kluka z malé vesnice poblíž Tachova se ze dne na den stal miláček sportovních fanoušků. Nevidomý plavec loni vtrhl na pařížskou paralympiádu, kde bral zlato, stříbro a bronz. Z letošního...

9. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.