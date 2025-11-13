Loňský finalista Fritz na Turnaji mistrů končí, šanci na postup udržel De Minaur

Výsledek znamená, že pro Fritze turnaj skončil a jistotu účasti mezi nejlepšími čtyřmi hráči před posledním zápasem ve skupině Jimmyho Connorse získal Carlos Alcaraz. Španělského tenistu čeká od 20.30 duel s domácím Lorenzem Musettim.
Kompletní tenisové výsledky
Šestadvacetiletý De Minaur v Turíně po dvou porážkách poprvé zvítězil. K postupu do semifinále nyní potřebuje, aby Alcaraz zdolal Musettiho. „Konečně se mi tady podařilo vyhrát zápas. Zkusím se uvolnit a uvidíme, co se večer stane,“ řekl v rozhovoru na kurtu.
Australský tenista porazil šestého hráče světa Fritze pošesté z jedenácti vzájemných zápasů na okruhu ATP. V prvním setu sice nedotáhl vedení 3:1, tiebreak ale vyhrál 7:3. Ve druhé sadě už byl De Minaur na servisu stoprocentní. Klíčový brejk získal hned ve druhé hře a v závěru využil druhý mečbol.
Vítězně se s Turnajem mistrů rozloučili obhájci titulu ve čtyřhře Němci Kevin Krawietz a Tim Pütz. V posledním utkání porazili již jisté semifinalisty Simona Bolelliho a Andreu Vavassoriho z Itálie 7:6, 4:6, 13:11.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Dvouhra
|Pořadí
|Hráč
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|Alcaraz
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|De Minaur
|3
|1
|2
|3:4
|1
|3.
|Fritz
|3
|1
|2
|3:4
|1
|4.
|Musetti
|2
|1
|1
|2:3
|1