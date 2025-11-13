Loňský finalista Fritz na Turnaji mistrů končí, šanci na postup udržel De Minaur

Autor: ,
  16:29
Australský tenista Alex de Minaur porazil na Turnaji mistrů Taylora Fritze z USA 7:6, 6:3 a oživil naději na postup do semifinále. Loňského finalistu porazil v Turíně za hodinu a půl
Fotogalerie2

Taylor Fritz na Turnaji mistrů. | foto: Guglielmo MangiapaneReuters

Výsledek znamená, že pro Fritze turnaj skončil a jistotu účasti mezi nejlepšími čtyřmi hráči před posledním zápasem ve skupině Jimmyho Connorse získal Carlos Alcaraz. Španělského tenistu čeká od 20.30 duel s domácím Lorenzem Musettim.

Kompletní tenisové výsledky

Šestadvacetiletý De Minaur v Turíně po dvou porážkách poprvé zvítězil. K postupu do semifinále nyní potřebuje, aby Alcaraz zdolal Musettiho. „Konečně se mi tady podařilo vyhrát zápas. Zkusím se uvolnit a uvidíme, co se večer stane,“ řekl v rozhovoru na kurtu.

Australský tenista porazil šestého hráče světa Fritze pošesté z jedenácti vzájemných zápasů na okruhu ATP. V prvním setu sice nedotáhl vedení 3:1, tiebreak ale vyhrál 7:3. Ve druhé sadě už byl De Minaur na servisu stoprocentní. Klíčový brejk získal hned ve druhé hře a v závěru využil druhý mečbol.

Vítězně se s Turnajem mistrů rozloučili obhájci titulu ve čtyřhře Němci Kevin Krawietz a Tim Pütz. V posledním utkání porazili již jisté semifinalisty Simona Bolelliho a Andreu Vavassoriho z Itálie 7:6, 4:6, 13:11.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Dvouhra
Skupina Jimmyho Connorse:
De Minaur (7-Austr.) - Fritz (6-USA) 7:6 (7:3), 6:3

Tabulka
PořadíHráčZVPSB
1.Alcaraz2204:12
2.De Minaur3123:41
3.Fritz3123:41
4.Musetti2112:31
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Cash, Glasspool vs. Granollers, ZeballosTenis - Čtyřhra - 13. 11. 2025:Cash, Glasspool vs. Granollers, Zeballos //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 1.61
  • -
  • 2.32
Taberner vs. KolářTenis - Osmifinále - 13. 11. 2025:Taberner vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
13. 11. 19:30
  • 1.55
  • -
  • 2.30
Alcaraz vs. MusettiTenis - Dvouhra - 13. 11. 2025:Alcaraz vs. Musetti //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:30
  • 1.13
  • -
  • 6.19
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

ONLINE: Česko - San Marino, příprava s nováčky. Hrají Sejk, Hellebrand i Ladra

Sledujeme online
Do přípravy už se zapojil i útočník Patrik Schick (vlevo).

Čeští fotbalisté hrají v Karviné přípravný zápas proti San Marinu, papírově nejslabšímu týmu světa. Premiérové utkání dočasného reprezentačního kouče Jaroslava Köstla má výkop v 18 hodin a sledovat...

13. listopadu 2025  16:55

Loňský finalista Fritz na Turnaji mistrů končí, šanci na postup udržel De Minaur

Taylor Fritz na Turnaji mistrů.

Australský tenista Alex de Minaur porazil na Turnaji mistrů Taylora Fritze z USA 7:6, 6:3 a oživil naději na postup do semifinále. Loňského finalistu porazil v Turíně za hodinu a půl

13. listopadu 2025  16:29

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Carlos Alcaraz zahrává míček na Turnaji mistrů.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začal v neděli 9. listopadu...

13. listopadu 2025  16:03

Historický zápis, brilantní forma a hattrick. Nikdy jsem nebyl střelec, namítá Nemec

Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Když si v létě po nepříliš zdařilé sezoně v hlavě přemítal, jak by mohl ideálně vypadat následující ročník, dost možná se představy blížily současné podobě. Slovenský obránce Šimon Nemec dostal od...

13. listopadu 2025

Sázkařská aféra v Turecku dál bobtná. Svaz potrestal 102 hráčů včetně reprezentanta

Eren Elmali z Galatasaraye v hlavičkovém souboji s Nnamdim Collinsem z...

Turecký fotbalový svaz suspendoval 102 hráčů včetně reprezentanta Erena Elmaliho v rámci vyšetřování sázkařského skandálu. Kvůli zapletení do rozrůstající se aféry, která se původně týkala...

13. listopadu 2025  15:45

Začalo to v Japonsku, teď míří NHL do Švédska. Vážíme si toho, říká Crosby

SEHRANÁ PARTA. Útočníci Sidney Crosby (87) a Jevgenij Malkin (71) s obráncem...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Pro aktuální sezonu, kterou obzvláštní dlouho očekávaný olympijský turnaj v Miláně, naplánovala NHL jen jednu evropskou zastávku v rámci již tradiční akce Global Series. V pátek a neděli se ve...

13. listopadu 2025  15:35

Na BJK Cup vlastním autem. Nosková je opět tahounkou: Týmu se těžko říká ne

Linda Nosková před baráží BJK Cupu.

Na závěrečném asijském turné si o titul zahrála nejprve na prestižním podniku v Pekingu a poté i v Tokiu. Ačkoliv trofej pro vítězku ani na jednom turnaji nezískala, slibné výkony tenistku Lindu...

13. listopadu 2025  15:11

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

13. listopadu 2025  15:05

Ať chytá Markovič! Čtenáři chtějí proti San Marinu vidět i Hellebranda se Sejkem

Patrik Hellebrand (vlevo) a Václav Sejk na tréninku české reprezentace.

Přípravného zápasu s fotbalovým trpaslíkem ze San Marina by využili, aby hned několika hráčům dopřáli debut v národním týmu. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí dočasnému kouči českých fotbalistů...

13. listopadu 2025  14:48

Do United Cupu v obměněné sestavě. Čechy povedou Menšík a Krejčíková

Jakub Menšík na turnaji Masters v Šanghaji

Hlavními českými oporami v nadcházejícím ročníku tenisového United Cupu smíšených týmů budou Jakub Menšík a Barbora Krejčíková. V nominaci figurují také Dalibor Svrčina, Adam Pavlásek, Linda...

13. listopadu 2025  14:46

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Barcelona povolala starého známého. Satoranského s Veselým povede Pascual

Xavi Pascual jako trenér Zenitu Petrohrad

Basketbalisty Barcelony s Tomášem Satoranským a Janem Veselým bude trénovat Xavi Pascual. Vedení katalánského klubu, které po nevydařeném vstupu do sezony odvolalo minulý týden Joana Peňarroyu,...

13. listopadu 2025  14:30

SP v rychlobruslení Salt Lake City 2025: program, výsledky, Češi

Martina Sáblíková na pětikilometrové trati v Calgary.

První souboje Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně uvidí americké Salt Lake City od 14. do 16. listopadu. Do akce vyrazí i Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Jaký je program závodů,...

13. listopadu 2025  14:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.