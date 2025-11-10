Fritz si při vstupu do Turnaje mistrů poradil s Musettim, večer v akci Sinner

Autor: ,
  16:44
Loňský finalista Taylor Fritz zahájil tenisový Turnaj mistrů v Turíně výhrou nad domácím Lorenzem Musettim. Američan porazil náhradníka za Novaka Djokoviče 6:3, 6:4 a ve skupině Jimmyho Connorse nakročil k postupu do semifinále.

Taylor Fritz se raduje na Turnaji mistrů. | foto: Antonio CalanniAP

Musetti se o svém startu na prestižní akci pro osmičku nejlepších hráčů sezony dozvěděl teprve po sobotním finále v Aténách, v němž s Djokovičem prohrál po třísetové bitvě. Srbský rekordman se účasti vzdal kvůli problémům s ramenem. S Fritzem se Ital utkal pošesté v kariéře, a přestože poslední tři vzájemné zápasy vloni nad Američanem vyhrál, tentokrát neměl šanci.

Večer vstoupí do Turnaje mistrů i obhájce titulu Jannik Sinner. Domácí favorit a aktuálně druhý hráč světového žebříčku se ve skupině Björna Borga utká v repríze nedávného finále z pařížského Masters s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem. Zápas začne ve 20.30.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Dvouhra:
Skupina Jimmyho Connorse:
Fritz (6-USA) - Musetti (9-It.) 6:3, 6:4

Tabulka

Hráč Z V P S B
1. Fritz 1 1 0 2:0 1
2. Alcaraz 1 1 0 2:0 1
3. De Minaur 1 0 1 0:2 0
4. Musetti 1 0 1 0:2 0

Čtyřhra:
Skupina Johna McEnroea:
Salisbury, Skupski (5-Brit.) - Arévalo, Pavič (4-Salv./Chorv.) 6:3, 7:5

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Heliövaara, Patten vs. Harrison, KingTenis - Čtyřhra - 10. 11. 2025:Heliövaara, Patten vs. Harrison, King //www.idnes.cz/sport
10. 11. 18:00
  • 1.29
  • -
  • 3.54
Sinner vs. Auger-AliassimeTenis - Dvouhra - 10. 11. 2025:Sinner vs. Auger-Aliassime //www.idnes.cz/sport
10. 11. 20:30
  • 1.06
  • -
  • 8.33
Kumstát vs. HanfmannTenis - 1. kolo - 11. 11. 2025:Kumstát vs. Hanfmann //www.idnes.cz/sport
11. 11. 10:00
  • 7.39
  • -
  • 1.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Fritz si při vstupu do Turnaje mistrů poradil s Musettim, večer v akci Sinner

Taylor Fritz se raduje na Turnaji mistrů.

Loňský finalista Taylor Fritz zahájil tenisový Turnaj mistrů v Turíně výhrou nad domácím Lorenzem Musettim. Američan porazil náhradníka za Novaka Djokoviče 6:3, 6:4 a ve skupině Jimmyho Connorse...

10. listopadu 2025  16:44

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Jannik Sinner se natahuje pro míček ve finále US Open.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začíná v neděli 9. listopadu...

10. listopadu 2025  16:16

Jediný kandidát vyhrál. Předsedou České basketbalové federace se stal Bříza

Nově zvolený předseda České basketbalové federace Zdeněk Bříza.

Novým předsedou České basketbalové federace byl zvolen Zdeněk Bříza. Pětašedesátiletý dosavadní místopředseda nahradil Miroslava Janstu, který federaci vedl od roku 2009 a letos v březnu rezignoval...

10. listopadu 2025  14:47,  aktualizováno  16:11

Emoce z Plzně opadly, podali jsme si ruku, řekl Provod. Haškův konec prožíval těžce

Slávista Lukáš Provod v utkání proti Plzni

Ještě v neděli večer po sobě šli jako psi a div se na hřišti nezhádali. „Ale v nároďáku si všichni podáme ruku, pokecáme a všechno se smývá. Máme společný cíl a klubové záležitosti sem nepatří,“...

10. listopadu 2025  15:39

Souček pokřtil svou knihu. Když lidem dá něco do života, budu mít radost, říká

Tomáš Souček (třetí zprava) s rodinou na křtu své autobiografie.

Lépe si to ani načasovat nemohl. V sobotu dorovnal český střelecký rekord Patrika Bergera v Premier League a o dva dny později dorazil fotbalista Tomáš Souček do slávistického fanshopu v Edenu, aby...

10. listopadu 2025  15:01

Plzeň kritizuje chování fanoušků Slavie: Způsobili zranění a statisícové škody

Hostující sektor v Plzni, který obsadili slávisté.

Nešlo jen o desetiminutové přerušení kvůli dýmovnicím krátce po výkopu. Fotbalové utkání plzeňské Viktorie se Slavií (3:5) poznamenalo chování hostujících příznivců, které domácí klub kritizuje v...

10. listopadu 2025

Sparťanům vadilo zdržování. Ze sedmi minut nastavení byl míč ve hře jen čtyři

Sparťanský obránce Emanuel Uchenna s míčem, na zemi leží teplický útočník John...

Vyběhl daleko z brány, prokličkoval se až na soupeřovu polovinu hřiště a když chtěl rozehrát, rozhodčí odpískal konec. Sparťanský gólman Peter Vindahl byl vytočený, že sudí Stanislav Volek v nedělním...

10. listopadu 2025  14:40

Když selžou kluby, mzdu vyplatí fond. FIFA založila konto pro fotbalisty v nouzi

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní federace FIFA uvedla, že založila speciální fond pro profesionální fotbalisty, jejichž kluby se ocitnou ve finančních nesnázích a nebudou jim schopny vyplácet mzdu. Na léta 2026–2029 bude...

10. listopadu 2025  14:37

Čtvrtý gól Slavie v Plzni správně platil, o ofsajd nešlo. Jak se k situaci postavil VAR?

Slávistický útočník Tomáš Chorý v utkání proti Plzni

Čtvrtý gól slávistických fotbalistů v Plzni, jehož regulérnost domácí trenér Martin Hyský zpochybnil, sudí Jan Beneš podle komise rozhodčích uznal správně. Na druhou stranu videoasistent se k...

10. listopadu 2025  14:23

Sparta získala ocenění za péči o fanoušky s handicapem, je druhým klubem na světe

Handicapovaní fanoušci Sparty sledují utkání na Letné. Sparta jako druhý klub...

Fotbalová Sparta získala certifikát jako ocenění za přístupnost pro handicapované fanoušky. Letenští ho po Atlétiku Madrid dostali jako druhý klub a první ve střední Evropě. Pražané o tom informovali...

10. listopadu 2025  14:05

Jak Teplice prokoukly Spartu. Frťala: Bod je událost, zažil jsem tu i šok 0:9

Teplický útočník Matěj Pulkrab v hlavičkovém souboji s Filipem Panákem ze Sparty

Sahali ještě po větší senzaci, přesto si fotbalisté Teplic remízy 2:2 v nedělní ligové bitvě na Spartě vážili. „Bodovat na Letné je vždy vzácná událost,“ neohrnoval nos kouč Zdenko Frťala, byť...

10. listopadu 2025  13:40

Zase skvělý Max, titul mu ale mizí. Pokazili jsme začátek sezony, ví Verstappen

Max Verstappen pije šampaňské po třetím místě v Brazílii.

Když ostatní piloti dostávali ve vysílačkách zprávu o pořadí v nejlepší trojce, mnozí se u jeho jména pozastavili. „Do háje, Maxi, zpátky na třetí místo? To je neskutečný!“ hlásil třeba Oliver...

10. listopadu 2025  13:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.