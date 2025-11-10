Fritz si při vstupu do Turnaje mistrů poradil s Musettim, večer v akci Sinner

Musetti se o svém startu na prestižní akci pro osmičku nejlepších hráčů sezony dozvěděl teprve po sobotním finále v Aténách, v němž s Djokovičem prohrál po třísetové bitvě. Srbský rekordman se účasti vzdal kvůli problémům s ramenem. S Fritzem se Ital utkal pošesté v kariéře, a přestože poslední tři vzájemné zápasy vloni nad Američanem vyhrál, tentokrát neměl šanci.
Večer vstoupí do Turnaje mistrů i obhájce titulu Jannik Sinner. Domácí favorit a aktuálně druhý hráč světového žebříčku se ve skupině Björna Borga utká v repríze nedávného finále z pařížského Masters s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem. Zápas začne ve 20.30.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Dvouhra:
Tabulka
Čtyřhra: