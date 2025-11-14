Sinner vyhrál na Turnaji mistrů skupinu, soupeři mu nevzali ani set

O druhé postupové místo se ve večerním duelu utkají Alexander Zverev a Félix Auger-Aliassime. Vítěz vyzve v boji o postup do finále světovou jedničku Carlose Alcaraze.
Kompletní tenisové výsledky
Čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner porazil Sheltona v devátém vzájemném utkání poosmé v řadě. Svou vítěznou sérii v hale na tvrdém povrchu protáhl na 29 zápasů. „Abyste vyhráli všechny tři zápasy, musíte hrát na vysoké úrovni a hrát skvělý tenis - a to se mi podařilo,“ řekl na kurtu spokojený Sinner. „Vždycky je těžké hrát proti Benovi. Nedostanete moc šancí,“ dodal.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Dvouhra:
Čtyřhra:
Skupina Björna Borga
|1.
|Sinner
|3
|3
|0
|6:0
|3
|2.
|Zverev
|2
|1
|1
|2:2
|1
|3.
|Auger-Aliassime
|2
|1
|1
|2:3
|1
|4.
|Shelton
|3
|0
|3
|1:6
|0
Skupina Johna McEnroea:
|1.
|Salisbury, Skupski
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Heliövaara, Patten
|3
|2
|1
|5:2
|2
|3.
|Arévalo, Pavič
|3
|1
|2
|2:5
|1
|4.
|Harrison, King
|2
|0
|2
|1:4
|0