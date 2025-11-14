Sinner vyhrál na Turnaji mistrů skupinu, soupeři mu nevzali ani set

  16:55
Obhájce titulu Jannik Sinner vyhrál na tenisovém Turnaji mistrů i třetí zápas. Domácí favorit porazil před vyprodanou arénou v Turíně 6:3, 7:6 Američana Bena Sheltona a skupinu Björna Borga uzavřel bez ztráty setu. V semifinále ho čeká Alex De Minaur z Austrálie.

Jannik Sinner slaví triumf nad Benem Sheltonem. | foto: AP

O druhé postupové místo se ve večerním duelu utkají Alexander Zverev a Félix Auger-Aliassime. Vítěz vyzve v boji o postup do finále světovou jedničku Carlose Alcaraze.

Kompletní tenisové výsledky

Čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner porazil Sheltona v devátém vzájemném utkání poosmé v řadě. Svou vítěznou sérii v hale na tvrdém povrchu protáhl na 29 zápasů. „Abyste vyhráli všechny tři zápasy, musíte hrát na vysoké úrovni a hrát skvělý tenis - a to se mi podařilo,“ řekl na kurtu spokojený Sinner. „Vždycky je těžké hrát proti Benovi. Nedostanete moc šancí,“ dodal.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Dvouhra:
Skupina Björna Borga:
Sinner (2-It.) - Shelton (5-USA) 6:3, 7:6 (7:3)

Čtyřhra:
Skupina Johna McEnroea:
Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Arévalo, Pavič (4-Salv./Chorv.) 7:6 (7:5), 6:2

Skupina Björna Borga

1.Sinner3306:03
2.Zverev2112:21
3.Auger-Aliassime2112:31
4.Shelton3031:60

Skupina Johna McEnroea:

1.Salisbury, Skupski2204:12
2.Heliövaara, Patten3215:22
3.Arévalo, Pavič3122:51
4.Harrison, King2021:40
