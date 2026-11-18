Třiadvacetiletý Alcaraz zvládl i druhé utkání v Turíně suverénně. Soupeři nenabídl ani jeden brejkbol, sám naopak tři ze čtyř šancí využil. Zápas rozhodl vydařenou sérií od pátého gamu úvodního setu. Od stavu 2:2 získal šest her v řadě a soupeře už zpět nepustil.
Medveděv tak bude muset o postup zabojovat v závěrečné dvouhře. Druhý středeční zápas sehrají od 20.30 nováčci Turnaje mistrů Flavio Cobolli z Itálie a Američan Frances Tiafoe, kteří své úvodní duely prohráli. Vítěz si udrží šanci na semifinále.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně
tvrdý povrch, dotace 15,75 milionu dolarů
Dvouhra
Čtyřhra
|1.
|Alcaraz
|2
|2
|0
|4:0
|2
|2.
|Medveděv
|2
|1
|1
|2:2
|1
|3.
|Cobolli
|1
|0
|1
|0:2
|0
|4.
|Tiafoe
|1
|0
|1
|0:2
|0
|1.
|Krawietz, Pütz
|1
|1
|0
|2:0
|1
|1.
|Granollers, Zeballos
|1
|1
|0
|2:0
|1
|3.
|Harrison, Skupski
|2
|1
|1
|2:2
|1
|4.
|Bolelli, Vavassori
|2
|0
|2
|0:4
|0