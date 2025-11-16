Turnaj mistrů ONLINE: Hvězdné finále, Sinner obhajuje titul proti Alcarazovi

Sinner na závěrečném podniku sezony hraje finále potřetí v řadě, Alcaraz se do něj dostal vůbec poprvé. Povedlo se mu to jako prvnímu Španělovi od roku 2013 po Rafaelu Nadalovi.
Druhý hráč světového žebříčku Sinner na Turnaji mistrů vyhrál už 18 setů v řadě a na tvrdém povrchu v hale drží sérii 30 vítězství.
ONLINE: Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner
Finále Turnaje mistrů sledujeme v podrobné reportáži.
V této sezoně se s Alcarazem utkávají už v šestém finále, přičemž výrazně lepší bilanci má Španěl. Ve vzájemných duelech letos vyhrál čtyři tituly včetně dvou grandslamových na Roland Garros a US Open, Sinner uspěl jen ve Wimbledonu. V kariérní bilanci vede Alcaraz nad Sinnerem 10:5.
Sinner je potřetí za sebou ve finále Turnaje mistrů, vyzve ho Alcaraz
Nicméně v Turíně má Ital na své straně bouřlivé publikum ve vyprodané hale pro 12 000 diváků a podmínky pod střechou by mu měly sedět více.
Jak dopadne další střet dvou nezpochybnitelných vládců současného tenisu?
Deblovými šampiony jsou Heliövaara a Patten
Finsko-britský pár Harri Heliövaara a Henry Patten vrátil čistě britské dvojici Joe Salisbury, Neal Skupski prohru ze skupiny.
Šestatřicetiletý Heliövaara a o sedm let mladší Patten získali osmý společný titul a třetí velký po loňském triumfu ve Wimbledonu a letošním vítězství na Australian Open.
Turnaj mistrů v Turíně
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Čtyřhra - finále: