Turnaj mistrů ONLINE: Hvězdné finále, Sinner obhajuje titul proti Alcarazovi

Sledujeme online   18:00
Stejně jako ve finále posledních tří letošních grandslamů se o titul z Turnaje mistrů utkávají Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. Obhájí domácí tenista loňskou trofej, nebo se bude premiérově radovat španělská světová jednička? Souboj velikánů v Turíně sledujeme v podrobné reportáži. Čtyřhru na závěrečném podniku sezony poprvé v kariéře ovládli Harri Heliövaara a Henry Patten, finsko-britský pár porazil ve finále 7:5, 6:3 britské duo Joe Salisbury a Neal Skupski.
Jannik Sinner a Carlos Alcaraz před vzájemným finále Turnaje mistrů

Jannik Sinner a Carlos Alcaraz před vzájemným finále Turnaje mistrů | foto: Reuters

Harri Heliovaara a Henry Patten ve finále Turnaje mistrů
Harri Heliovaara a Henry Patten ve finále Turnaje mistrů
Harri Heliovaara a Henry Patten ve finále Turnaje mistrů
Harri Heliovaara a Henry Patten se radují z vítězství ve finále Turnaje mistrů.
10 fotografií

Sinner na závěrečném podniku sezony hraje finále potřetí v řadě, Alcaraz se do něj dostal vůbec poprvé. Povedlo se mu to jako prvnímu Španělovi od roku 2013 po Rafaelu Nadalovi.

Druhý hráč světového žebříčku Sinner na Turnaji mistrů vyhrál už 18 setů v řadě a na tvrdém povrchu v hale drží sérii 30 vítězství.

ONLINE: Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner

Finále Turnaje mistrů sledujeme v podrobné reportáži.

V této sezoně se s Alcarazem utkávají už v šestém finále, přičemž výrazně lepší bilanci má Španěl. Ve vzájemných duelech letos vyhrál čtyři tituly včetně dvou grandslamových na Roland Garros a US Open, Sinner uspěl jen ve Wimbledonu. V kariérní bilanci vede Alcaraz nad Sinnerem 10:5.

Sinner je potřetí za sebou ve finále Turnaje mistrů, vyzve ho Alcaraz

Nicméně v Turíně má Ital na své straně bouřlivé publikum ve vyprodané hale pro 12 000 diváků a podmínky pod střechou by mu měly sedět více.

Jak dopadne další střet dvou nezpochybnitelných vládců současného tenisu?

Deblovými šampiony jsou Heliövaara a Patten

Finsko-britský pár Harri Heliövaara a Henry Patten vrátil čistě britské dvojici Joe Salisbury, Neal Skupski prohru ze skupiny.

Harri Heliovaara a Henry Patten, vítězové Turnaje mistrů ve čtyřhře

Šestatřicetiletý Heliövaara a o sedm let mladší Patten získali osmý společný titul a třetí velký po loňském triumfu ve Wimbledonu a letošním vítězství na Australian Open.

Turnaj mistrů v Turíně

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Čtyřhra - finále:
Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Salisbury, Skupski (5-Brit.) 7:5, 6:3

Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Tenis ONLINE: Nosková srovnala, o udržení Češek mezi elitou rozhoduje čtyřhra

Sledujeme online
Linda Nosková hraje forhend v utkání baráže BJK Cupu proti Kolumbii.

Poslední zápas kapitána Petra Pály a zároveň přímý boj o první místo v barážové skupině, které jako jediné zaručuje setrvání v elitní divizi BJK Cupu. České tenistky hrají ve Varaždínu s domácími...

16. listopadu 2025  18:40

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. Šance českých fotbalistů na domácí prostředí v úvodním utkání jarní baráže o mistrovství světa o pořádný kus vzrostly. Češi...

16. listopadu 2025  18:35

Fotbalová Plzeň mění sportovního ředitele. Přichází Vozábal, Kolář v klubu zůstává

Martin Vozábal na tiskové konferenci českobudějovického Dynama.

Novým sportovním ředitelem fotbalové Viktorie Plzeň se stal Martin Vozábal, který naposledy působil v druholigovém Táborsku. Jeho předchůdce ve funkci Daniel Kolář v západočeském klubu zůstane....

16. listopadu 2025  18:31

BJK Cup 2025, baráž: program, výsledky, jak hrají české tenistky

Český tým pro baráž BJK Cupu ve Varaždínu.

České tenistky vyrazily do boje o záchranu v elitní skupině Billie Jean King Cupu. A začaly úspěšně. V pátek si poradily s Kolumbií, když Nikola Bartůňková a Linda Nosková uspěly ve dvouhrách a Lucie...

16. listopadu 2025  10:09,  aktualizováno  18:24

16. listopadu 2025

Švédskou odvetu NHL ovládl Pittsburgh, prosadili se Crosby i Malkin

Aktualizujeme
Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu, který vstřelil Parker Wotherspoon.

Hokejisté Pittsburghu ovládli odvetu proti Nashvillu v rámci akce NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu. Po páteční prohře 1:2 po prodloužení Penguins v odvetě porazili Predators jasně 4:0...

16. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  17:47

Portugalci jsou posedmé v řadě na MS, postup pečetila výhra 9:1 nad Arménií

Portugalský útočník Goncalo Ramos se raduje ze svého gólu.

Portugalští fotbalisté po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií ovládli kvalifikační skupinu F a postoupili na mistrovství světa, kde se představí posedmé v řadě. Kanonádu při absenci potrestaného...

16. listopadu 2025  17:15

Brankář Malík podepsal novou smlouvu v Plzni. Na západě Čech se upsal na dva roky

Sparťané Horák a Shore útočí na plzeňskou branku.

Hokejový brankář Nick Malík bude nadále působit v extraligové Plzni. Podle statistik jeden z nejlepších gólmanů soutěže podepsal na západě Čech novou dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém...

16. listopadu 2025  17:11

Salač dojel ve Valencii pátý, trest za tlak v pneumatikách ho srazil o devět příček

Filip Salač v kvalifikaci na Velkou cenu Valencie.

Filip Salač obsadil v závěrečném závodu mistrovství světa kategorie Moto2 ve Valencii po penalizaci čtrnácté místo. Český jezdec projel cílem jako pátý, čímž by vyrovnal svůj nejlepší letošní...

16. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  16:03

Köstl: Chceme si získat fanoušky. Zvažoval povolání Eduarda, Chorý bude připravený

Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na...

Do posledního zápasu roku mohou jít s čistou hlavou. Před pondělním (20.45) zápasem české fotbalové reprezentace s Gibraltarem má výběr trenéra Jaroslava Köstla jistotu druhého místa v kvalifikační...

16. listopadu 2025  15:36

Fitzpatrick ovládl po rozstřelu turnaj v Dubaji, McIlroy celou sérii DP World Tour

Matt Fitzpatrick s trofejí pro vítěze turnaje World Tour Golf Championship v...

Anglický golfista Matt Fitzpatrick ovládl potřetí v kariéře turnaj série DP World Tour v Dubaji. V rozstřelu na první dodatečné jamce porazil Roryho McIlroye ze Severního Irska a v sezonním finále si...

16. listopadu 2025  15:25

ONLINE: Pardubice otočily stav v Litvínově, Kladno rozmetlo Vary. Ve šlágru vede Brno

Sledujeme online
Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.

V hokejové extralize se v neděli odpoledne hraje pět zápasů 23. kola. Svůj mač už za sebou mají Pardubice, které až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 3:1....

16. listopadu 2025  15:15

