Třiadvacetiletý Alcaraz proměnil v zisk titulu druhou finálovou účast v Turíně. Při loňském debutu nestačil na domácí hvězdu Jannika Sinnera, jenž letos kvůli zranění kolena na turnaji nestartuje. Nyní závěrečný podnik sezony ovládl jako první Španěl od roku 1998, kdy triumfoval Alex Corretja.
„Byl to úžasný týden. Lepší zakončení jsem si nemohl přát. Jsem na nás opravdu hrdý. Pošel jsem si řadou těžkých chvilek, ale s týmem jsme společně všechno zvládli. Zvednout nad hlavu tuhle trofej je něco, po čem jsem opravdu hodně dlouho toužil,“ řekl Alcaraz, jenž se od druhého utkání ve skupině potýkal s problémy s levým stehenním svalem.
Grand Slam i Turnaj mistrů dosud dokázali vyhrát jen Andre Agassi, Roger Federer a Novak Djokovič. Španěl, jenž kariérní Grand Slam zkompletoval letos v lednu na Australian Open, to zvládl jako nejmladší z nich.
„Jsi absolutní legenda našeho sportu a to ti je teprve nějakých 23 let. Pokud zítra ukončíš kariéru, bude to ok, můžeš už jen odpočívat,“ vzdal při slavnostním ceremoniálu Zverev hold soupeři, s nímž prohrál duel o titul i na úvod sezony v Melbourne.
Ve finále Alcaraz potvrdil skvělou formu ze závěru sezony, kterou musel v dubnu na více než čtyři měsíce přerušit kvůli zranění zápěstí, po návratu ale získal tituly v Tokiu, ve Vídni a na Masters v Paříži. V úvodním setu Zvereva jasně přehrával a i ve druhém šel po brzkém brejku rychle do vedení 4:2. Němec, jenž letos vybojoval premiérové grandslamové tituly v Paříži a New Yorku, se ale nevzdal, vyrovnal.
Rozhodnout tak musel až tiebreak, v němž Alcaraz odskočil do vedení 3:0. Pak ale zcela vypadl z rytmu, Zverev uhrál dalších šest bodů v řadě a vypracoval si tři setboly. Ani jeden ale nedokázal proměnit a Španěl pak při svém druhém mečbolu na 9:7 pečetil triumf. Vítěznou sérii prodloužil na 14 zápasů.
Deblový titul vyhráli při své premiérové účasti na Turnaji mistrů francouzští tenisté Théo Arribagé s Albanem Olivettim a senzačně tak korunovali první společnou sezonu na okruhu ATP. Ve finále porazili zkušený salvadorsko-chorvatský pár Marcelo Arévalo, Mateo Pavič 3:6, 7:6, 10:6.
Arribagé s Olivettim zvládli v Turíně druhé třísetové drama za sebou. V sobotu v semifinále odvrátili tři mečboly německému páru Kevin Krawietz, Tim Pütz a teď otočili duel po ztrátě prvního setu. Tiebreak druhé sady získali 7:2, rozhodující dějství pak vyhráli 10:6. Francouzi společně vybojovali sedmý letošní titul a vynahradili si zklamání z grandslamových turnajů.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně
tvrdý povrch, dotace 15,75 milionu dolarů
Dvouhra - finále:
Čtyřhra - finále: