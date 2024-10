Sestava Turnaje mistrů dál roste. Pátým jistým účastníkem je Američan Fritz

Fritz prožil nejvýznamnější okamžik sezony a kariéry na US Open, kde postoupil do svého prvního grandslamového finále. Do té doby posledním americkým mužem ve finále dvouhry jednoho ze čtyř velkých turnajů byl ve Wimbledonu 2009 Andy Roddick. Na titul Fritz nedosáhl, podlehl ve třech setech Italovi Janniku Sinnerovi. Rodák ze San Diega letos vyhrál dva turnaje, v Delray Beach a Eastbourne.

Před dvěma lety Fritz na Turnaji mistrů mimo jiné porazil Španěla Rafaela Nadala a v semifinále podlehl Srbovi Novaku Djokovičovi.

ATP Finals se budou v turínské Inalpi Areně konat od 10. do 17. listopadu. Před Fritzem si účast zajistili Sinner, Španěl Carlos Alcaraz, Němec Alexander Zverev a Rus Daniil Medveděv.