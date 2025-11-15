Sinner porazil De Minaura a je potřetí za sebou ve finále Turnaje mistrů

Autor: ,
  17:02
Jannik Sinner postoupil potřetí v řadě do finále Turnaje mistrů. Italský obhájce trofeje porazil před bouřlivým domácím publikem v Turíně australského tenistu Alexe De Minaura 7:5, 6:2 a vítěznou sérii na tvrdém povrchu v hale prodloužil už na 30 zápasů.
Jannik Sinner v semifinále Turnaje mistrů

Jannik Sinner v semifinále Turnaje mistrů | foto: AP

Jannik Sinner postoupil na Turnaji mistrů do finále.
Alex de Minaur v semifinále Turnaje mistrů
Alex de Minaur servíruje v semifinále Turnaje mistrů.
Alex de Minaur v semifinále Turnaje mistrů
8 fotografií

O titul se v neděli utká s vítězem druhého semifinále mezi světovou jedničkou Carlosem Alcarazem a Félixem Augerem-Aliassimem.

Čtyřiadvacetiletý Sinner porazil o dva roky staršího De Minaura i ve 13. vzájemném utkání. Po vyrovnaném průběhu úvodního setu zápas zlomil, když od stavu 4:5 vyhrál sedm gamů v řadě. Získal tak první set a ve druhém odskočil do vedení 4:0. Náskok už si v poklidu pohlídal a i čtvrté utkání na letošním Turnaji mistrů ovládl bez ztráty setu, nepřišel přitom dokonce ani jednou o servis.

Celkově už Sinner na závěrečné akci sezony vyhrál 18 setů v řadě. Naposledy sadu ztratil ve finále 2023, v němž podlehl Novaku Djokovičovi 3:6, 3:6.

Od premiérového ročníku Turnaje mistrů v roce 1970 se stal Sinner teprve třetím hráčem, který v jedné sezoně dokázal postoupit do finále všech čtyř grandslamů i ATP Finals. Před ním to dokázali shodně dvakrát jen Roger Federer a Novak Djokovič, čtyřnásobný grandslamový šampion, jenž letos získal tituly na Australian Open a ve Wimbledonu, je ale nejmladší z nich.

Turnaj mistrů v Turíně

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Dvouhra - semifinále:
Sinner (2-It.) - De Minaur (7-Austr.) 7:5, 6:2

Čtyřhra - semifinále:
Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Bolelli, Vavassori (7-It.) 6:4, 6:3





Dvě premiéry i ostudně prázdná hala. Jak mladé Češky vykročily za záchranou

Lucie Havlíčková (vpravo) a Dominika Šalková slaví výhru ve čtyřhře v utkání...

Lepší vstup do baráže si přát nemohly, české tenistky na úvod své záchranářské mise smetly ve Varaždínu Kolumbii 3:0 bez ztráty setu. Na hladkém triumfu se podílely i dvě debutantky v týmové soutěži...

15. listopadu 2025  12:43

Přemýšlejte o své smrtelnosti. Obzvlášť v horách. Pančochová o 180 sekundách děsu

Premium
Snowboardistka Šárka Pančochová v Copper Mountain.

Jízda v nekonečné vrstvě prašanu, který kolem vás vytváří sněhová oblaka. I když jste po prsa ve sněhu, stále svištíte po svahu dolů. Čtyřnásobná olympionička Šárka Pančochová takový pocit zažila....

15. listopadu 2025

