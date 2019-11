Dostihy na kurtu. Titáni v Londýně půjdou za rekordy. Co ještě je v sázce?

Střetnou se s vyzyvateli Zverevem, Thiemem, Berrettinim, Medveděvem a Tsitsipasem, jejichž věkový průměr činí 23 let.

A samozřejmě se utkají i mezi sebou o prestižní pohár a několik historických rekordů, na něž na modrém jevišti mohou dosáhnout. Oč tedy na Turnaji mistrů běží?

1. Kdo bude světovou jedničkou na konci roku?

Federera, Nadala a Djokoviče nejvíc baví hromadění grandslamových trofejí, v němž vede Švýcar (20) před Španělem (19) a Srbem (16). Pár týdnů si v sezoně hovět na trůnu pro ně není velká motivace. Skončit ji jako číslo 1? To je jiná!

Postoupí-li Djokovič do finále, může ještě předehnat Nadala a pošesté se stát králem roku. „Odpoutal by se od Federera a vyrovnal by se Petu Samprasovi,“ upozorňuje trenér Zdeněk Žofka. „Právě tyto mety ženou tři titány stále vpřed.“

Udrží-li se na špičce žebříčku levák z Mallorky, s pěti triumfy se dotáhne na své dva životní rivaly.

2. Tak vyhraje Nadal konečně Masters?

Vážně hrozilo, že se šampion Roland Garros a US Open v Londýně neobjeví kvůli zranění břišního svalu, jež ho před týdnem zastavilo před semifinále v Paříži. Až ve čtvrtek pravil kouč Carlos Moya: „Trénovali jsme v O2 Areně, Rafa už zase servíroval. Měl by být fit.“

Žije tak naděje, že Nadal ukořistí titul, který mu ve sbírce chybí. „Lépe se cítí venku – na antuce, kde je skoro neporazitelný, nebo na betonu. Hala víc svědčí Federerovi i Djokovičovi. Nadal si v ní připadá asi jako Ivan Lendl na trávě, tolik si v ní nevěří,“ přirovnal Nadala ke svému krajanovi a známému Žofka, publicista a bývalý televizní expert.

Lendl na Wimbledonu dvakrát pronikl do finále, obě však ztratil.

3. Může vůbec někdo zastavit Djokoviče?

Podle bookmakerů v sázkových kancelářích je srbský fakír jasným favoritem. Daleko za ním jsou v kurzech Federer, Rus Daniil Medveděv a Nadal. Žofka, někdejší česká juniorská jednička, rozhodně souhlasí: „Djokovič v Paříži potvrdil, že po vyřazení ve čtvrtfinále v Šanghaji je zpátky na své nejvyšší úrovni.“

Též v součtu triumfů z ATP Finals se může měnit historické pořadí. První je Federer se šesti trofejemi, následován Lendlem, Samprasem a Djokovičem s pěti. Podle Žofky má největší šanci zdolat Srba zdravý Nadal, pak Medveděv a Stefanos Tsitsipas, jenž ho skolil právě v říjnu v Číně.

4. V jaké formě se představí Federer?

Dlouho se zotavoval ze srdcervoucí porážky s Djokovičem ve wimbledonském finále. Na US Open a v Šanghaji se poroučel ve čtvrtfinále. Až v Basileji si spravil náladu. V rodném městě zvítězil podesáté a opět ukázal, jak mu podmínky pod střechou sedí. „Že pak vynechal Paříž, jen potvrzuje, že se hodlá předvést v Londýně,“ tvrdí Žofka. V případné odvetě za Wimbledon proti Djokovičovi mu ovšem příliš nevěří: „Má z něj psychický blok.“

5. Který z mladíků se nejvíc prosadí?

V letech 2017–19 si tři giganti rozdělili všech dvanáct grandslamových titulů. Poslední tři ročníky Masters však ovládli jiní frajeři – Andy Murray, Grigor Dimitrov a Alexander Zverev. Nová vlna se tudíž do Anglie nepřihrnula bez naděje.

Tentokrát si nejspíš mohou troufat hlavně Řek Tsitsipas a Medveděv, který se po Wimbledonu probil do šesti finále v řadě. „Teď v Londýně uvidíme, jestli se při své báječné šňůře fyzicky nepřetáhl,“ říká Žofka.

Záhy poznáme, kdo ušetřil nejvíc tělesných i duševních sil.

Velkolepá show začíná.