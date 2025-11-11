Na dosah semifinále i udržení trůnu. Alcaraz na Turnaji mistrů znovu vyhrál

Alcaraz má také díky tvrdě vybojovanému triumfu na dosah setrvání na tenisovém trůnu. Pokud dokáže ještě alespoň jednou v Turíně zvítězit, vyhraje přetahovanou s italským rivalem Jannikem Sinnerem o pozici světové jedničky na konci roku.
Souboj s Fritzem musel Alcaraz otáčet. Zápas mezi vítězi úvodních duelů trval téměř tři hodiny i díky 70 minut dlouhému prvnímu setu, který získal po výhře 7:2 v tiebreaku americký tenista.
|
Tragédie na Turnaji mistrů. Během dne na tenisovém svátku zemřeli dva lidé
Další dvě sady rozhodl vždy jediný Alcarazův brejk: ve druhém setu ve dvanáctém gamu na 7:5 a v rozhodující sadě na 4:2. Loňský finalista Fritz tak navzdory dobrému úvodu druhou výhru nepřidal a o semifinále bude muset bojovat v posledním zápase skupiny proti Australanu De Minaurovi.