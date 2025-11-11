Na dosah semifinále i udržení trůnu. Alcaraz na Turnaji mistrů znovu vyhrál

  17:41
Světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska porazil na tenisovém Turnaji mistrů 6:7, 7:5, 6:3 Američana Taylora Fritze a druhou výhrou se v Turíně výrazně přiblížil semifinále. Jistotu postupu získá šestinásobný grandslamový šampion v případě, že ve večerním duelu skupiny Jimmyho Connorse porazí Australan Alex de Minaur domácího debutanta Lorenza Musettiho.
Carlos Alcaraz se raduje z vítězství na Turnaji mistrů. | foto: Reuters

Alcaraz má také díky tvrdě vybojovanému triumfu na dosah setrvání na tenisovém trůnu. Pokud dokáže ještě alespoň jednou v Turíně zvítězit, vyhraje přetahovanou s italským rivalem Jannikem Sinnerem o pozici světové jedničky na konci roku.

Souboj s Fritzem musel Alcaraz otáčet. Zápas mezi vítězi úvodních duelů trval téměř tři hodiny i díky 70 minut dlouhému prvnímu setu, který získal po výhře 7:2 v tiebreaku americký tenista.

Tragédie na Turnaji mistrů. Během dne na tenisovém svátku zemřeli dva lidé

Další dvě sady rozhodl vždy jediný Alcarazův brejk: ve druhém setu ve dvanáctém gamu na 7:5 a v rozhodující sadě na 4:2. Loňský finalista Fritz tak navzdory dobrému úvodu druhou výhru nepřidal a o semifinále bude muset bojovat v posledním zápase skupiny proti Australanu De Minaurovi.

Na dosah semifinále i udržení trůnu. Alcaraz na Turnaji mistrů znovu vyhrál

11. listopadu 2025

Puškař Nepejchal se na MS poprvé probil do finále, Přívratskému se naopak nedařilo

Střelec Filip Nepejchal

Puškař Filip Nepejchal obsadil na mistrovství světa šesté místo v třípolohové střelbě z malorážky. Šestadvacetiletý reprezentant se v Káhiře poprvé v kariéře prosadil na světovém šampionátu do...

11. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  14:42

