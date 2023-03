Djokovič stále nesmí do USA. Nechte ho hrát, vyzval Bidena guvernér Floridy

Ve Spojených státech stále platí pro cizince zákaz vstupu do země bez očkování proti covidu-19. Světová jednička Djokovič, jenž je odpůrcem povinné vakcinace, požádal v únoru americkou vládu o výjimku, úřady mu ale nevyhověly.

Guvernér Floridy Ron DeSantis. (19. listopadu 2022)

„Tohle odmítnutí je nespravedlivé, nevědecké a nepřijatelné. Vyzývám vás, abyste to přehodnotil. Je na čase odložit koronavirovou politiku a dát Američanům to, co chtějí - nechat ho hrát,“ napsal v úterý Bidenovi guvernér DeSantis, o němž se mluví jako o možném republikánském kandidátovi na funkci prezidenta USA.

Očekává se, že nařízení o povinném očkování při vstupu do USA skončí 11. května, více než měsíc po turnaji v Miami. Z něho se dosud Djokovič neodhlásil, podle současných pravidel na něm ale startovat nemůže.

Djokovič naposledy hrál na prestižních turnajích v Indian Wells a Miami, které tvoří takzvané „Sunshine Double“, v roce 2019. V Kalifornii v minulosti triumfoval pětkrát, na Floridě šestkrát.

Kvůli chybějícímu očkování pětatřicetiletý bělehradský rodák nesměl loni startovat na Australian Open a US Open. Po uvolnění pravidel se letos Djokovič do Austrálie vrátil a získal 22. grandslamový titul, kterým vyrovnal rekord Rafaela Nadala. Až minulý týden v semifinále turnaje v Dubaji utrpěl od Rusa Daniila Medveděva první porážku v sezoně.