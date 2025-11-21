Italští tenisté porazili i Belgii a zahrají si v Davis Cupu o třetí titul za sebou

Autor: ,
  21:57
Italští tenisté v semifinále Davis Cupu porazili Belgii 2:0 na zápasy a zahrají si doma v Boloni o třetí titul za sebou. Rozhodující druhý bod vybojoval v dramatickém souboji jedniček Flavio Cobolli, který po více než třech hodinách a sedmi odvrácených mečbolech zdolal Zizou Bergse 6:3, 6:7, 7:6. Italové v nedělním finále narazí na Španělsko, nebo Německo. Jejich duel se uskuteční v sobotu.
Fotogalerie4

Flavio Cobolli z Itálie během semifinále Davis Cupu | foto: Luca BrunoAP

Dvaadvacátý hráč světa Cobolli navázal na výhru Mattea Berrettiniho, který předtím ovládl první dvouhru s Raphaëlem Collignonem 6:3, 6:4. Cobolli zvládl napínavý duel s s 43. hráčem světa Bergsem, v jehož závěru proměnil sedmý mečbol. Předtím stejný počet soupeřových mečbolů odvrátil a rozhodující tie break vyhrál 17:15. Šlo o šestý nejdelší tie break v historii soutěže.

Italové postoupili do finále Davisova poháru i přes absenci hlavní hvězdy a světové dvojky Jannika Sinnera. Týmu kapitána Filippa Volandriho chybí také osmý hráč světa Lorenzo Musetti.

Domácí výběr navázal na čtvrtfinálový triumf nad Rakouskem (2:0) a může vybojovat v Davis Cupu čtvrtý titul v historii. Vedle předchozích dvou let ovládl týmovou soutěž také v roce 1976. Belgičané nevyužili šanci vyrovnat finálovou účastí své daviscupové maximum. Naposledy si o titul neúspěšně zahráli v roce 2017.

Třiadvacetiletý Cobolli zajistil Italům finále po dramatické bitvě s Bergsem, kterého porazil podruhé ze tří zápasů. První sadu získal díky brejku ve čtvrté hře a v závěru po pátém proměněném setbolu. Belgičan ale ve druhém setu srovnal díky tie breaku, v němž uspěl 7:5.

Rozhodl třetí set. Cobolli nejprve odvrátil čtyři brejkboly a za stavu 5:4 měl první dva mečboly. Bergs je ale precizními servisy odvrátil a rozhodlo se opět v tie breaku. Belgičan v něm vedl už 6:4, ale Cobolli srovnal. Poté si oba hráči vypracovávali další šance na ukončení zápasu, uspěl ale nakonec domácí tenista, který od stavu 14:15 získal zbývající tři míčky.

Davis Cup - semifinále

Závěrečný turnaj v Boloni

Itálie - Belgie 2:0
Berrettini - Collignon 6:3, 6:4
Cobolli - Bergs 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Houdka vychytal spoluhráč Klíma: Příště ho to trefí do zadku a bude to gól

Michal Houdek z Kladna se snaží překonat Aleše Stezku v brance Komety.

Už se chystal slavit svůj premiérový gól v letošní extraligové sezoně, ale smůla! Brankáře Komety Aleše Stezku sice kladenský obránce Michal Houdek překonal, jenže cestu do sítě puku nešťastně...

21. listopadu 2025  22:46

Prague Lions znovu postoupili do finále pražského parkurového Super Cupu

Belgičan Niels Bruynseels při první jízdě ve finále Super Cupu.

Domácí tým Prague Lions znovu postoupil do finále parkurového Super Cupu. Niels Bruynseels, Pieter Devos a Thibeau Spits obsadili v semifinále na Prague Playoffs s 16 trestnými body čtvrtou příčku....

21. listopadu 2025  22:06

Italští tenisté porazili i Belgii a zahrají si v Davis Cupu o třetí titul za sebou

Flavio Cobolli z Itálie během semifinále Davis Cupu

Italští tenisté v semifinále Davis Cupu porazili Belgii 2:0 na zápasy a zahrají si doma v Boloni o třetí titul za sebou. Rozhodující druhý bod vybojoval v dramatickém souboji jedniček Flavio Cobolli,...

21. listopadu 2025  21:57

Brňané zůstávají v lize neporažení, vydřeli výhru nad Slavií

Kevin Kalu (vlevo) z Brna přihrává v zápase se Slavií, brání ho Petr Macháč...

Brněnští basketbalisté zůstali neporažení i po desátém ligovém zápase v sezoně, ale na vítězství 90:83 nad pražskou Slavií se dost nadřeli. Rozehrávač Ross Williams pomohl obhájcům stříbrných medailí...

21. listopadu 2025  21:22,  aktualizováno  21:36

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Krasobruslaři Taschlerovi jsou na Finské trofeji šestí po rytmickém tanci

Čeští krasobruslaři Natálie Taschlerová a Filip Taschler během Finské brusle

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi jsou na Grand Prix ve Finsku šestí po rytmickém tanci. Čeští reprezentanti v úvodní části soutěže dopadli hůře než před dvěma týdny na NHK Trophy v Japonsku,...

21. listopadu 2025  20:58

Levhartice přišly o zraněnou Bartoňovou, i tak proti Trutnovu uťaly sérii porážek

Elizabete Bulaneová z Trutnova střílí na chomutovský koš, brání ji Adéla...

Chomutovské basketbalistky ukončily sérii čtyř ligových porážek vítězstvím nad Trutnovem 79:69 a v neúplné tabulce jsou páté. Východočeský tým naopak prohrál popáté za sebou a patří mu sedmé místo.

21. listopadu 2025  20:05

Zdráhalová zahájila SP v Calgary čtvrtým místem v divizi B na kilometru

Nikola Zdráhalová na trati patnáctistovky na mistrovství světa v Hamaru.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do druhého podniku Světového poháru v Calgary čtvrtým místem v divizi B v závodu na 1000 metrů. Devětadvacetiletá česká reprezentantka si časem 1:14,70...

21. listopadu 2025  19:26

POHLED: I volnější režim stačí, tak proč nehrát dál? Duo P+S čeká velké rozhodnutí

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v...

Zběsilá výměna, v níž se několikrát odvážně vrhli do písku, ale ani tak se útoku soupeřů neubránili, byla možná jejich poslední na vrcholné akci. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner...

21. listopadu 2025  18:32

Olympijské super-G bez obhájkyně zlata? Gutová-Behramiová se zranila v tréninku

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová slaví malý křišťálový glóbus za...

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová se zranila při těžkém pádu v tréninku superobřího slalomu v Copper Mountain. Podle osobního lékaře má olympijská šampionka v super-G z Pekingu 2022 přetržený...

21. listopadu 2025  11:38,  aktualizováno  18:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Sever nedáme, vzkázala Sigma Spartě. Dva tábory ho dostaly, my ne, diví se Pražané

Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci

Fanoušci napříč republikou ji nazývají „mušlí,“ místní fandové toto označení nesnáší. Severní tribuna Androva stadionu v Olomouci patří mezi ikonická místa v kolonce českých fotbalových stadionů, je...

21. listopadu 2025  17:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.