Bouzková vybojovala v Bogotě titul! Outsiderka ji nezaskočila ani ve finále

  12:36aktualizováno  22:20
Tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA. V téměř tříhodinovém finále nasazená jednička porazila 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska. Adam Pavlásek a Patrik Rikl naopak na prvním společném turnaji v Bukurešti titul nezískali. Čeští deblisté ve finále na antuce v rumunské metropoli prohráli s nejvýše nasazeným francouzským párem Sadio Doumbia, Fabien Reboul za 63 minut 1:6, 4:6.

Marie Bouzková hraje bekhend ve finále turnaje v Bogotě. | foto: Profimedia.cz

Aktuálně 26. hráčka světového žebříčku Bouzková uspěla v kolumbijské metropoli na druhý pokus, předloni tam finále prohrála. Udvardyová, 92. žena žebříčku WTA, byla nejlépe postavenou hráčkou, kterou na cestě turnajem Češka vyzvala.

V Bogotě se Bouzková raduje z prvního titulu jinde než v rodné Praze, Prague Open na tvrdém povrchu ovládla v letech 2022 a 2025.

Deváté kariérní finále rozehrála Bouzková dobře. Úvodní sadu ale k vítězství nedotáhla, ačkoli vedla 5:3 a v tiebreaku dokonce 5:0. Ještě za stavu 6:4 měla sedmadvacetiletá česká tenistka dva setboly, ale zkrácenou hru nakonec ztratila v poměru 7:9.

V dalších setech však Bouzková potvrdila roli favoritky. V každé sadě stejně staré Maďarce vzala třikrát podání a po skvělém returnu hned při prvním mečbolu slavila titul.

Tenisový turnaj žen v Bogotě

antuka, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - finále:

Bouzková (1-ČR) - Udvardyová (8-Maď.) 6:7 (7:9), 6:2, 6:2

Premiéra s titulem se nekoná

Jednatřicetiletý Pavlásek a o čtyři roky mladší Rikl hráli spolu v Bukurešti první turnaj poté, co po Miami přerušili dosud úspěšnou spolupráci Rikl s Petrem Nouzou. Společně loni vyhráli dva turnaje ATP a letos postoupili do čtvrtfinále Australian Open a debutovali v Davis Cupu.

Nouzovým novým partnerem je Belgičan Joran Vliegen.

Pavlásek na Tiriac Open nezlomil své finálové prokletí ani s novým partnerem a první titul na ATP Tour v kariéře nezískal. V minulých třech letech prohrál s třemi různými spoluhráči pět finálových duelů.

Ve dvouhře se premiérové trofeje dočkal Mariano Navone. Sedmý nasazený argentinský tenista postoupil v rumunské metropoli do finále stejně jako předloni a tentokrát už poslední krok zvládl. Šedesátý hráč světa při celkově třetím startu v duelu o titul zdolal Daniela Méridu 6:2, 4:6, 7:5. Španělský kvalifikant sice v závěru za stavu 3:5 odvrátil dva mečboly a vyrovnal, nakonec ale finálový debut k titulu nedotáhl.

Turnaj mužů v Bukurešti

antuka, dotace 612 620 eur

Čtyřhra - finále:

Doumbia, Reboul (1-Fr.) - Pavlásek, Rikl (ČR) 6:1, 6:4.

Nejstarší finalista-debutant prohrál

Devatenáctiletý Španěl Rafael Jódar proměnil v Marrákeši první start ve finále na okruhu ATP Tour v zisk titulu. Šestatřicetiletého Argentince Marca Trungellitiho, který se na marocké antuce stal nejstarším debutantem ve finále elitního seriálu v historii, porazil 6:3, 6:2.

Jódar, jenž ve druhém kole vyřadil Tomáše Macháče, nedal o 17 let staršímu soupeři šanci a zvítězil za 70 minut. V utkání si připsal 21 vítězných míčů, zatímco Argentinec jen pět a naopak nasbíral 17 nevynucených chyb. Španěl jich udělal o tři méně.

Trungelliti nedokázal korunovat životní týden, během kterého došel z kvalifikace až do finále. V pondělním vydání světového žebříčku ale i tak jako nejstarší hráč v historii poprvé v kariéře pronikne do první stovky. Dosud bylo jeho maximem 112. místo, nyní se zařadí do osmé desítky. Jódara premiérový titul katapultuje těsně za první padesátku.

Turnaj mužů v Marrákeši

antuka, dotace 612 620 eur

Dvouhra - finále:

Jódar (Šp.) - Trungelliti (Arg.) 6:3, 6:2

Na zelené antuce slaví opět Pegulaová

Jessica Pegulaová obhájila loňský titul na zelené antuce v Charlestonu. Americká favoritka porazila ve finále 6:2, 6:2 Ukrajinku Juliji Starodubcevovou, jež hrála o triumf na WTA Tour poprvé v kariéře.

Dvaatřicetiletá Pegulaová potvrdila coby světová pětka a turnajová jednička roli hlavní adeptky na zisk titulu. Na elitním okruhu se představila ve 22. finále a má vyrovnanou bilanci výher a proher. Letos pozvedla vítěznou trofej podruhé, v únorovém finále v Dubaji porazila jinou Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Pro šestadvacetiletou Starodubcevovou, které aktuálně patří 89. místo žebříčku, byl největší úspěch kariéry už postup do semifinále.

Turnaj žen v Charlestonu

antuka, 2 300 000 dolarů

Dvouhra - finále:

Pegulaová (1-USA) - Starodubcevová (Ukr.) 6:2, 6:2

