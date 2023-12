Siniaková zahájila sezonu porážkou, v Brisbane nesačila na Stephensovou

Kateřina Siniaková vstoupila v Austrálii do nové tenisové sezony porážkou. V Brisbane podlehla bývalé světové trojce a vítězce US Open Sloan Stephensové z USA 5:7 a 3:6. Na turnaji kategorie WTA 500 se v dalších dnech představí také Karolína Plíšková a Linda Nosková. V Brisbane hrají i muži a do hlavní soutěže úrovně ATP 250 postoupil po dvou výhrách bez ztráty setu v kvalifikaci Tomáš Macháč.