Úspěšný začátek sezony pro Bouzkovou. V Brisbane hladce prošla do druhého kola

Bouzková, jež vstoupila do roku 2026 jako 42. hráčka světa, v obou setech nejprve o tři místa výše postavené soupeřce dvakrát vzala podání, ale ani jednou nedokázala sadu napoprvé dopodávat.
V prvním případě si musela ještě počkat až na další vlastní servis, ve druhém už za totožného stavu 5:2 zareagovala na úspěch soupeřky okamžitě a celkově pátým brejkem zápas při druhém mečbolu ukončila.
Ve třetím vzájemném utkání Bouzková podruhé zvítězila a oplatila Cristianové poslední porážku z roku 2023 z Prahy, kde ji rumunská tenistka zastavila v cestě za možnou obhajobou titulu hned v prvním kole.
Roli nasazené devítky plní v Brisbane Linda Nosková, jedenáctkou je Karolína Muchová a startovat budou také Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková a Tereza Valentová. V mužském pavouku svedl los prvního kola dohromady turnajovou trojku Jiřího Lehečku s Tomášem Macháčem.
Tenisový turnaj mužů a žen v Brisbane
(tvrdý povrch)
Ženy (dotace 1,691.602 dolarů):
Čtyřhra - 1. kolo: