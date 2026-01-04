Úspěšný začátek sezony pro Bouzkovou. V Brisbane hladce prošla do druhého kola

Autor: ,
  9:41
Marie Bouzková úspěšně zahájila tenisovou sezonu. Na turnaji v Brisbane porazila v prvním kole rumunskou soupeřku Jaqueline Cristianovou 6:4, 6:3 a může se těšit na souboj s 15. nasazenou Paulou Badosaovou ze Španělska.

Marie Bouzková na turnaji v Montrealu | foto: Christopher KatsarovAP

Bouzková, jež vstoupila do roku 2026 jako 42. hráčka světa, v obou setech nejprve o tři místa výše postavené soupeřce dvakrát vzala podání, ale ani jednou nedokázala sadu napoprvé dopodávat.

V prvním případě si musela ještě počkat až na další vlastní servis, ve druhém už za totožného stavu 5:2 zareagovala na úspěch soupeřky okamžitě a celkově pátým brejkem zápas při druhém mečbolu ukončila.

Ve třetím vzájemném utkání Bouzková podruhé zvítězila a oplatila Cristianové poslední porážku z roku 2023 z Prahy, kde ji rumunská tenistka zastavila v cestě za možnou obhajobou titulu hned v prvním kole.

Roli nasazené devítky plní v Brisbane Linda Nosková, jedenáctkou je Karolína Muchová a startovat budou také Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková a Tereza Valentová. V mužském pavouku svedl los prvního kola dohromady turnajovou trojku Jiřího Lehečku s Tomášem Macháčem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Brisbane

(tvrdý povrch)

Ženy (dotace 1,691.602 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Bouzková (ČR) - Cristianová (Rum.) 6:4, 6:3,
Cirsteaová (Rum.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:3, 6:1,
Potapovová (Rak.) - Kasatkinová (Austr.) 7:5, 4:6, 6:4,
Kesslerová (USA) - Arangová (Kol.) 6:1, 6:3,
Tomljanovicová (Austr.) - Jacquemotová (Fr.) 6:1, 6:3,
Keninová (USA) - Ruseová (Rum.) 6:4, 4:6, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:
Honová, Muchová (Austr./ČR) - Hozumiová, Wu Fang-Sien (Tchaj-wan) 6:4, 6:0.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kopřiva vs. NišikoriTenis - - 5. 1. 2026:Kopřiva vs. Nišikori //www.idnes.cz/sport
5. 1. 00:00
  • 2.10
  • -
  • 1.66
Waltertová vs. ŠalkováTenis - - 5. 1. 2026:Waltertová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
5. 1. 00:00
  • 1.51
  • -
  • 2.37
Krejčíková vs. HelgováTenis - - 5. 1. 2026:Krejčíková vs. Helgová //www.idnes.cz/sport
5. 1. 00:30
  • 1.05
  • -
  • 9.24
Vondroušová vs. FręchováTenis - - 5. 1. 2026:Vondroušová vs. Fręchová //www.idnes.cz/sport
5. 1. 01:00
  • 1.28
  • -
  • 3.62
Valentová vs. KalinskáTenis - - 5. 1. 2026:Valentová vs. Kalinská //www.idnes.cz/sport
5. 1. 01:00
  • 1.49
  • -
  • 2.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí...

4. ledna 2026  10:18

OBRAZEM: Superhrdinové, Elvis i pizza či pivo. Jaké byly kostýmy na MS v šipkách?

Šipkařští fanoušci dorazili na mistrovství světa tradičně ve speciálních...

Zřejmě jen těžko byste vymysleli vrcholnou akci, kde se tolik kloubí sport se zábavou. Šipkařské mistrovství světa kromě skvělých výkonů tradičně přineslo i velmi pestrou paletu kostýmů fanoušků i...

4. ledna 2026

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

4. ledna 2026  9:51

Úspěšný začátek sezony pro Bouzkovou. V Brisbane hladce prošla do druhého kola

Marie Bouzková na turnaji v Montrealu

Marie Bouzková úspěšně zahájila tenisovou sezonu. Na turnaji v Brisbane porazila v prvním kole rumunskou soupeřku Jaqueline Cristianovou 6:4, 6:3 a může se těšit na souboj s 15. nasazenou Paulou...

4. ledna 2026  9:41

Zranění i nesympatie s trenérem. Jurečka o návratu z Turecka: Za Baník jsem rád

Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným.

Z tureckého tepla skočil rovnou do mrazu. Václav Jurečka už naplno trénuje s fotbalisty ostravského Baníku, které posílil poté, co předčasně ukončil smlouvu v Rizesporu.

4. ledna 2026

Krejčí znovu zářil stoprocentními trojkami, Atlantě to ale na výhru nestačilo

Vít Krejčí posílá míč ke koši Toronta.

Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Toronta 117:134 a nezabránil tomu ani český reprezentant Vít Krejčí, přestože trefil všechny čtyři své pokusy za tři body a nasbíral 13 bodů. K tomu...

4. ledna 2026  8:21,  aktualizováno  8:45

Zápasník Muradov se oženil. Pohledná partnerka přiznala nové příjmení

Sabina Karásková a Machmud Muradov (Liberec, 25. února 2023)

Zápasník Makhmud Muradov a jeho partnerka Sabina Karásková vstoupili do manželství. Karásková to nepřímo potvrdila na Instagramu, kde se pochlubila nejen souhrnem uplynulého roku, ale i novým...

4. ledna 2026  8:20

Nečas asistoval u výhry nad Carolinou, Pastrňák řídil triumf ve Vancouveru

Elias Lindholm děkuje Davidu Pastrňákovi za přihrávku na gól v utkání ve...

Hokejista David Pastrňák pomohl dvěma asistencemi k vítězství Bostonu 3:2 v prodloužení proti Vancouveru, za který přidal gól a asistenci Filip Hronek. V nabitém sobotním programu NHL se ukázal také...

3. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  4. 1. 7:37

Krejčí vs. Souček: úsměvy i tahanice ve vápně. Vyhne se alespoň jeden sestupu?

Záložník Tomáš Souček z West Hamu

Ani jeden to se svým týmem v letošní sezoně fotbalové Premier League nemá jednoduché. Vzájemný střet dvou českých reprezentantů ale dopadl zcela jasně pro Ladislava Krejčího, jehož Wolverhampton...

4. ledna 2026  7:36

Kanada - Česko v TV: kdy a kde sledovat semifinále MS v hokeji do 20 let?

Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.

Čeští hokejoví junioři se chystají na další bitvu s Kanadou. Na mistrovství světa do 20 let se s největším favoritem na zlato utkají o postup do finále. Oba týmy se už střetly v základní skupině B. V...

4. ledna 2026  5:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dohnat Alcaraze a Sinnera? Můj sen a cíl, říká nabuzený Menšík. Už není zelenáč

Premium
Jakub Menšík slaví výhru ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Rok 2024 zakončil v první padesátce světového žebříčku. V minulé sezoně se probojoval už do první dvacítky. Co tedy Jakuba Menšíka čeká dál? „Budu makat, abych zlepšil to, co se loni mohlo povést...

4. ledna 2026

Šipkám dál vládne Littler. Fenomenální mladík ve finále MS suverénně obhájil titul

Šipkař Luke Littler se raduje z trofeje ve finále mistrovství světa.

Angličan Luke Littler porazil ve finále 7:1 na sety Giana van Veena a jako čtvrtý hráč v historii obhájil titul na mistrovství světa v šipkách. Osmnáctiletá světová jednička získala kromě trofeje...

3. ledna 2026  23:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.