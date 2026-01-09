Muchová si v Brisbane zahraje semifinále, čeká ji světová jednička Sabalenková

Karolína Muchová je hned zkraje sezony v parádní formě. Česká tenistka ve čtvrtfinále turnaje v Brisbane porazila světovou pětku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 6:2, 2:6, 6:4 a v pátečním semifinále vyzve vládkyni žebříčku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou z Běloruska.

Karolína Muchová postupuje turnajem v Brisbane. | foto: DARREN ENGLAND / EPA Profimedia.cz

Muchová proti Rybakinové bez problémů získala první set, ve druhém ale dvakrát přišla o podání a soupeřka vyrovnala. Ve třetí sadě devětadvacetiletá Češka ztratila vedení 2:0, nicméně v závěru rozhodla brejkem na 5:4.

Proti Sabalenkové se Muchová pokusí ukončit nepříznivou sérii v semifinálových zápasech. Třikrát za sebou v nich na okruhu WTA prohrála, naposledy si finále zahrála předloni v září Pekingu.

S běloruskou hvězdou, která ve čtvrtfinále vyřadila dvakrát 6:3 Američanku Madison Keysovou, si Češka zahraje popáté. Zatím má se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou bilanci tří výher a jediné porážky.

Turnaj mužů a žen v Brisbane

tvrdý povrch

Muži (dotace 800 045 dolarů):
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Macháč, Vocel (ČR) - Nys, Verbeek (4-Pol./Niz.) 3:6, 7:5, 10:7

Ženy (dotace 1 691 602 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Muchová (11-ČR) - Rybakinová (3-Kaz.) 6:2, 2:6, 6:4

