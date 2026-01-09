Muchová proti Rybakinové bez problémů získala první set, ve druhém ale dvakrát přišla o podání a soupeřka vyrovnala. Ve třetí sadě devětadvacetiletá Češka ztratila vedení 2:0, nicméně v závěru rozhodla brejkem na 5:4.
Proti Sabalenkové se Muchová pokusí ukončit nepříznivou sérii v semifinálových zápasech. Třikrát za sebou v nich na okruhu WTA prohrála, naposledy si finále zahrála předloni v září Pekingu.
S běloruskou hvězdou, která ve čtvrtfinále vyřadila dvakrát 6:3 Američanku Madison Keysovou, si Češka zahraje popáté. Zatím má se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou bilanci tří výher a jediné porážky.
Turnaj mužů a žen v Brisbane
tvrdý povrch
Muži (dotace 800 045 dolarů):
Ženy (dotace 1 691 602 dolarů):