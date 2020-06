V Prostějově nastoupí Veselý, Kvitová ani Plíšková tentokrát ne

Elitní hráčky nastoupí v Prostějově až na přelomu června a července na druhou část Tipsport Elite Trophy. První díl vyhrál v úterý na Štvanici černý tým Karolíny Plíškové, který zdolal růžový výběr Kvitové.

V Prostějově se mohou ve čtvrtek fanoušci těšit na domácí sestavu s Jiřím Veselým, Kateřinou Siniakovou nebo Barborou Krejčíkovou ve druhém kole čtyřčlenné týmové soutěže Barvy pro budoucnost. Zástupci hanáckého klubu reprezentují Bílý tým a nastoupí proti Červeným.

Jejich jádro zase tvoří hráči pražské Sparty. Zápasy na čtyřech kurtech začínají po oba dny v 10 hodin, diváci mají volný vstup. Domácí se pokusí navázat na úvodní vítězství 15:10 nad modrým družstvem 1. ČLTK Praha.

„Předpokládám docela prestižní zápasy. Vítězství tentokrát není úplně nejdůležitější, jde především o to, aby se hráči dostali do herního tempa po vynucené přestávce. Ale na druhou stranu nikdo nejde na kurt s tím, že je mu jedno, jak zápas dopadne. Bude to ostrý tenis,“ věří kapitán domácího týmu Jaroslav Navrátil.

Už duely prvního kola soutěže ukázaly, že nejde o pouťové duely. Tenisté a tenistky se rvali o každý míč, někteří to dokonce odnesli zraněním. „Zápas je něco jiného než trénink. Tělo si na takový nápor musí zase zvyknout. Hrát třeba čtyři zápasy ve dvou dnech není legrace,“ poznamenal Navrátil. Na kurtech se představí také česká jednička Veselý. Zítra ale bude absentovat, protože dělá maturitu. „V posledních dnech toho moc nenatrénoval. Učí se do dvou do rána. Ale alespoň jeden den chtěl hrát,“ potvrdil Navrátil.

Soutěž vymyslel Český tenisový svaz a chtěl zajistit, aby tenisté měli možnost odehrát co nejvíce utkání. V každém duelu se proto odehraje až dvacet devět zápasů ve dvou dnech. První den šest mužských dvouher, čtyři ženské dvouhry, dvě mužské čtyřhry, dvě ženské čtyřhry a jedna smíšená čtyřhra.

Druhý den se bude hrát stejná porce zápasů, chybět bude pouze mix. Tým, který získá patnáct bodů, vyhrává utkání. Za rozhodnutého stavu se dohrávají dvouhry, pokud se kapitáni nedomluví jinak.