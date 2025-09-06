„Pro turnaje je privilegium, když je navštěvují prezidenti zemí. Ale zkusím na to nemyslet, protože z toho nechci být nervózní,“ řekl novinářům Španěl Alcaraz po semifinálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem.
Za významnou záležitost označila návštěvu hlavy USA i světová jednička Sinner. „My jako hráči víme, že na turnaje chodí spousta slavných lidí. Znamená to, že je tenis důležitý,“ řekl Ital, jenž si v pátečním semifinále poradil s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem.
Pro Trumpa bude přítomnost v hledišti kurtu Arthura Ashe třetí účastí na významné sportovní akci v tomto roce po únorovém Super Bowlu a červencovém mistrovství světa fotbalových klubů. Na konci září plánuje jako velký golfový fanoušek sledovat naživo úvod Ryder Cupu.
Posledním a podle agentury DPA jediným úřadujícím americkým prezidentem na US Open byl Bill Clinton, jenž v roce 2000 sledoval vítězství Venus Williamsové v americkém finále proti Lindsay Davenportové.
Agentura AP uvádí, že Trump se na grandslam v New Yorku podívá poprvé od roku 2015 a že turnaj často navštěvoval předtím, než rozjel svou politickou kariéru.