Trump navštíví finále US Open. Snad kvůli tomu nebudu nervózní, říká Alcaraz

Autor: ,
  10:55
Finále tenisových grandslamů jsou tradičně nejen velkou sportovní, ale také společenskou událostí. Nedělní souboj o mužský titul na US Open nebude výjimkou, na utkání Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera se přijde podívat i americký prezident Donald Trump.
Ital Jannik Sinner servíruje v semifinále US Open.

Ital Jannik Sinner servíruje v semifinále US Open. | foto: Reuters

Španěl Carlos Alcaraz se napřahuje k úderu v semifinále US Open.
Ital Jannik Sinner se raduje ze získané výměny v semifinále US Open.
Radost Carlose Alcaraze v semifinále US Open
Ital Jannik Sinner se natahuje po balonku v semifinále US Open.
7 fotografií

„Pro turnaje je privilegium, když je navštěvují prezidenti zemí. Ale zkusím na to nemyslet, protože z toho nechci být nervózní,“ řekl novinářům Španěl Alcaraz po semifinálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem.

Za významnou záležitost označila návštěvu hlavy USA i světová jednička Sinner. „My jako hráči víme, že na turnaje chodí spousta slavných lidí. Znamená to, že je tenis důležitý,“ řekl Ital, jenž si v pátečním semifinále poradil s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem.

Alcaraz na US Open jasně přehrál Djokoviče, ve finále znovu vyzve Sinnera

Pro Trumpa bude přítomnost v hledišti kurtu Arthura Ashe třetí účastí na významné sportovní akci v tomto roce po únorovém Super Bowlu a červencovém mistrovství světa fotbalových klubů. Na konci září plánuje jako velký golfový fanoušek sledovat naživo úvod Ryder Cupu.

Posledním a podle agentury DPA jediným úřadujícím americkým prezidentem na US Open byl Bill Clinton, jenž v roce 2000 sledoval vítězství Venus Williamsové v americkém finále proti Lindsay Davenportové.

Agentura AP uvádí, že Trump se na grandslam v New Yorku podívá poprvé od roku 2015 a že turnaj často navštěvoval předtím, než rozjel svou politickou kariéru.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

Trump navštíví finále US Open. Snad kvůli tomu nebudu nervózní, říká Alcaraz

Finále tenisových grandslamů jsou tradičně nejen velkou sportovní, ale také společenskou událostí. Nedělní souboj o mužský titul na US Open nebude výjimkou, na utkání Carlose Alcaraze a Jannika...

6. září 2025  10:55

Jedna ze sta? Spíš osm z deseti! říká Pour k Radilově trefě, která vysvobodila Hradec

Sice už podruhé v Lize mistrů přišli v závěru základní hrací doby o tříbodovou výhru, ale v Bernu vše v prodloužení zakončili ziskem alespoň druhého bodu. Díky tomu slaví hokejisté hradeckého...

6. září 2025  10:30

Zemřela brankářská legenda NHL. Dryden Montrealu šestkrát vychytal Stanley Cup

Ve věku 78 let zemřel po boji s rakovinou slavný kanadský hokejový brankář Ken Dryden, jenž pomohl Montrealu Canadiens vyhrát šestkrát Stanley Cup. Získal také pětkrát Vezinovu trofej pro nejlepšího...

6. září 2025  10:12

Jdi doprava! A já šel left. Bony o češtině, lásce ke Spartě a slivovici s Řepkou

Premium

Před deseti lety ho Manchester City koupil za miliardu. Během kariéry kopal s hvězdami, trénovali ho Guardiola, Laudrup nebo Pellegrini, vydělal spoustu peněz, posbíral trofeje i zážitky, ale nikdy...

6. září 2025

Je úleva odjet domů. Šampion Froome se po vážném zranění vrátil z nemocnice

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome osm dnů po těžkém pádu při tréninku v jižní Francii a několika zlomeninách opustil vojenskou nemocnici v Toulonu. Čtyřicetiletý britský cyklista se bude...

6. září 2025  9:57

Výzva jménem Tokio. Lékařský tým zabalil i chladící vesty, atlety čeká aklimatizace

Ve čtvrtek z Prahy do Tokia odletěla první skupina včetně výškaře Jana Štefely či koulaře Tomáše Staňka. V pátek Jakub Vadlejch. V sobotu následuje zbytek, i s tyčkařkou Amálií Švábíkovou. Čeští...

6. září 2025  9:40

To nejtěžší, co jsme zažili. Jak Vingegaard nenašel skulinu v Almeidově brnění

Od našeho zpravodaje ve Španělsku A teď to bude jen mezi námi dvěma! Na Angliru – i na celé Vueltě. Dva muži, kteří byli před startem závodu považováni za největší favority španělské Grand Tour, se utkali v pátek tělo na tělo o...

6. září 2025  9:08

Jak bratranec chytal bratrance. Červ hrál a slavil s Douděrou: Ani nevím, kdo řval víc

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Hodně se soustředil, aby skákající míč trefil čistě. Okřikl parťáka Kušeje, který se mu do dráhy málem připletl. Tak akorát mu vyšel krok, aby se čistým nártem opřel do střely, po které balon...

6. září 2025  8:40

Alcaraz na US Open jasně přehrál Djokoviče, ve finále znovu vyzve Sinnera

Souboj o grandslamový titul má potřetí v řadě stejné obsazení, také na US Open se ve finále střetnout Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. Španěl Carlos Alcaraz v semifinále porazil Srba Novaka Djokoviče...

5. září 2025,  aktualizováno  6.9 8:04

Mrtka o reprezentaci i Kanadě: Už nás zase berou za velkou hokejovou zemi

Na ledě vyčnívá postavou i výkony. Radim Mrtka, česká jednička letošního draftu do NHL, se před mistrovstvím světa juniorů profiluje jako tahoun reprezentace. „Máme skvělé ročníky. Pracovat takhle...

6. září 2025  7:30

Siniaková s Townsendovou padly ve finále čtyřhry, titul z US Open jim unikl

Tenistka Kateřina Siniaková na druhý deblový titul na grandslamovém US Open nedosáhla. S Američankou Taylor Townsendovou, která usilovala o svůj první triumf před domácím publikem, prohrály ve finále...

5. září 2025  17:55,  aktualizováno  6.9

Tenis US Open 2025: program, výsledky, finále, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představila početná česká výprava, tentokrát...

6. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.