Triumf Maděrové se slavil i na Davis Cupu. Vyhrála Ester? ptal se Berdych

Ve chvíli, kdy Maděrová na sjezdovce v Livignu senzačně opanovala paralelní obří slalom na snowboardu, zrovna deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl bojovali se švédskými soupeři ve třetím setu.
Halou, která už tak hlasitě fandila, projelo ještě větší nadšení, jak se diváci postupně dozvídali zlatou novinku.
I když pro tenisty to v první chvíli nebylo úplně příjemné.
„Byl to zajímavý moment,“ líčil Berdych. „Říkal jsem si, jestli je to pro nás dobré, nebo ne. Trošku nám to vzalo momentum, najednou se v hale slavilo něco jiného a kluky to možná trochu rozhodilo.“
Nicméně jeho svěřenci nakonec utkání s Erikem Greveliusem a Andrém Göranssonem zvládli a stvrdili české vítězství a postup. A pak se i s Berdychem pídili po tom, co se vlastně v Itálii odehrálo.
„Ptal jsem se, jestli Ester získala zlato? Ale bylo to jinak,“ přiznal kapitán, že ho nejdříve napadlo, že nejcennější medaili ukořistila hlavní favoritka Ledecká. „Každopádně je to skvělý výsledek a už třetí den olympiády máme zlato. Přitom nejsme žádná zimní velmoc.“
|
Nouza a Rikl odvrátili mečbol. Češi v Davis Cupu porazili Švédy a vyzvou Američany
Radost mu udělali i jeho svěřenci. V sobotu Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina ve dvouhrách a v neděli Nouza a Rikl v deblu. I když debutanti v týmové soutěži museli o rozhodující třetí bod pořádně bojovat.
„Debl byl hodně výživný, ale úroveň měl vysokou,“ komentoval Berdych vítězství 7:6, 6:7 a 7:6. „Škoda, že kluci nevyužili některé šance, třeba mečbol ve druhém setu. Pak ve třetím Švédy skvěle brejkli, ale následně si vybrali slabší chvilku. Ale to k premiéře taky patří. Je fajn, že se s tím dokázali poprat. Je před nimi ještě kus cesty a práce. To je pozitivní.“
Naznačil, že pokud budou Nouza a Rikl dál pokračovat v herním růstu, počítá s nimi i v budoucnu. Třeba už v září, kdy Češi o postup na finálový turnaj zabojují s nabitým výběrem Spojených států amerických.
„Je škoda, že dva takhle silné týmy se musí dva roky po sobě potkávat už ve vyřazovací fázi,“ připomněl Berdych, že půjde o reprízu loňského duelu, který v Delray Beach vyšel lépe Čechům.
Letos by rádi uspěli znovu, navíc bude výhoda domácího prostředí tentokrát na jejich straně.
„Na Američany se těším, určitě nám porážku budou chtít vrátit. Bude to mít náboj. Velká výzva,“ ví český kapitán.
|
Divoký a nervózní debut. Nebortili jsme se, že nehrajeme ideálně, líčili Nouza a Rikl
Do dvouher počítá s osvědčeným triem Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč a v nejbližší době s nimi bude probírat, na jakém povrchu se s Američany střetnou. Domácí tým má právo volby a nabízí se sázka na antuku, která by soupeřům měla sedět nejméně.
„Budu o tom určitě hodně přemýšlet,“ přiznal Berdych. „Ale nefunguje tady jen slovo kapitána, záleží na všech v týmu. Musíme zjistit, do kdy je potřeba rozhodnout, a pak to probrat s kluky. Dáme hlavy dohromady a určíme, co pro nás bude nejlepší, abychom měli co největší šanci zahrát si zase finálový turnaj v Boloni.“