Třicátnice Muchová. O oblíbené bojovnici, již brzdí zdraví. Jinak prý porazí každého

A za tu dobu toho stihla hodně. Třeba získat si náklonnost fanoušků po celém světě. Na okruhu WTA najdete i hráčky, které doprovází kontroverzní pověst, rozporuplná gesta, nešťastné kauzy. U Muchové lze bezpečně říct, že je pravý opak. Těší se na ni příznivci v Austrálii, Asii, Evropě… A také v Americe, kde by příští týden měla nastoupit k závěrečnému grandslamu sezony US Open.
Stala se oblíbenkyní tenisového světa. A také spolufavoritkou na každém turnaji, kam vycestuje. V aktuálním žebříčku WTA jí patří sedmé místo, což ji staví do pozice české jedničky, ačkoliv po wimbledonském finále regeneruje kvůli drobnému operačnímu zákroku.
Ale zpět na začátek příběhu.
Kája byla trošku mladší než ostatní, ale vždycky chtěla ve všem vyhrávat. Při společných dovolených šlo o Člověče nezlob se nebo jakoukoliv hru. Musela se hodně snažit, aby uspěla. Porážky ji mrzely.