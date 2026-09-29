Třetí letošní titul pro Medveděva. V ruském finále v Chang-čou zdolal Rubljova

Medveděv první set rozhodl brejkem na 6:5. Ve druhém vítěz US Open z roku 2021 sebral Rubljovovi hned úvodní servis a náskok už si bez potíží udržoval až do konce. Za celý zápas navíc čelil jen dvěma brejkbolům.
Třicetiletý Medveděv navázal na letošní triumfy z Brisbane a Dubaje. Bilanci s osmadvacetiletým Rubljovem si vylepšil na 8:2, čtyři poslední vzájemné zápasy navíc vyhrál bez ztráty setu.
Tenisový turnaj mužů v Chang-čou
Tvrdý povrch, dotace 1 039 090 dolarů
Dvouhra - finále:
Čtyřhra - finále: