Pohádka Noskové, bojový duch Muchové. Prosadí se české hvězdy mezi mistryněmi?

Stanislav Kučera
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Zleva Linda Nosková a Karolína Muchová | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Letos odehrály shodně 55 zápasů. Střetly se ve finále Wimbledonu, reprezentaci nasměrovaly k triumfu v Billie Jean King Cupu a patří do elitní desítky žebříčku. A tak není divu, že se Linda Nosková a Karolína Muchová potkají i na Turnaji mistryň pro osm nejlepších tenistek sezony, který začne v Indian Wells už v neděli.

Malebný resort v kalifornské poušti znají dámy s raketami hlavně v březnu, kdy se tam koná prestižní podnik s přezdívkou „pátý grandslam“.

Letos luxusní areál přivítá také závěrečnou akci ženské tenisové sezony – jako náhrada místo saúdskoarabského Rijádu.

I na podzim v městečku se zhruba pěti tisíci obyvatel, které leží dvě hodiny jízdy od Los Angeles, teploty atakují třicet stupňů. Což je pro hráčky povzbuzení, aby se v závěru roku ještě vydaly z posledních sil.

Jak si v nabité konkurenci povedou české hvězdy?

Obě na Turnaji mistryň zažijí premiéru, i když Muchová se na něj kvalifikovala už před třemi lety, ale nakonec se kvůli zraněnému zápěstí omluvila. Sice nepatří k favoritkám, ovšem zejména Nosková ukazuje mimořádné schopnosti zvládat velká utkání.

U talentovaných sportovců je to někdy těžké, protože jsou tak dobří, že ke kvalitnímu výkonu jim toho stačí relativně méně. Ale schopnost opakovat dobrý výkon dlouhodobě už vyžaduje každodenní dřinu.

Jaroslav Blažekfyzioterapeut a kondiční trenér Karolíny Muchové

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