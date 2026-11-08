Malebný resort v kalifornské poušti znají dámy s raketami hlavně v březnu, kdy se tam koná prestižní podnik s přezdívkou „pátý grandslam“.
Letos luxusní areál přivítá také závěrečnou akci ženské tenisové sezony – jako náhrada místo saúdskoarabského Rijádu.
I na podzim v městečku se zhruba pěti tisíci obyvatel, které leží dvě hodiny jízdy od Los Angeles, teploty atakují třicet stupňů. Což je pro hráčky povzbuzení, aby se v závěru roku ještě vydaly z posledních sil.
Jak si v nabité konkurenci povedou české hvězdy?
Obě na Turnaji mistryň zažijí premiéru, i když Muchová se na něj kvalifikovala už před třemi lety, ale nakonec se kvůli zraněnému zápěstí omluvila. Sice nepatří k favoritkám, ovšem zejména Nosková ukazuje mimořádné schopnosti zvládat velká utkání.
U talentovaných sportovců je to někdy těžké, protože jsou tak dobří, že ke kvalitnímu výkonu jim toho stačí relativně méně. Ale schopnost opakovat dobrý výkon dlouhodobě už vyžaduje každodenní dřinu.