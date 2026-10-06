Incident ukončil pondělní zápas v momentě, kdy byl stav 7:5, 5:3 a 15:15 z pohledu Srba. Medveděv se v nakonec poslední výměně celého utkání marně snažil dostihnout Djokovičovu úspěšnou smeč, a když se míč odrazil od hrazení zpátky k němu, bekhendem ho odpálil směrem vzhůru.
Přímo do obličeje diváka, který dramatický duel sledoval z první řady vyvýšené tribuny. Zasažený fanoušek se okamžitě chytil za bolavé místo, zřejmě utržil zásah přímo do oka. S pomocí dalších diváků po chvíli hlediště opustil.
Medveděv se mu zprvu jen letmým gestem ruky omluvil. Ale když ho rozhodčí po krátké diskuzi diskvalifikovali, ani příliš neprotestoval. A po utkání se za své chování kál.
„Moc mě to mrzí a doufám, že je v pořádku. Snad se s ním budu moct setkat a nějak mu to vynahradit,“ popisoval bývalý první hráč světa. „Určitě to byla nehoda. Můžete vidět, že jsem míč neodpálil ve vzteku. Odrazil se zpátky ke mně, tak jsem ho chtěl jen trefit kamkoliv, aby neskončil mimo kurt. Když jsem viděl výsledek, cítil jsem se hrozně.“
Třicetiletý Rus byl v inkriminovaný moment tři míče od porážky. Je velmi pravděpodobné, že by už utkání neotočil. Jenže kdyby prohrál klasicky, stále by mohl vystoupení v Pekingu považovat za zdařilé.
Ale vinou diskvalifikace přijde o dvě stě bodů, které za postup do semifinále měl získat, ztratí i finanční odměnu v přepočtu 4,3 milionu korun. Výrazně si tak zkomplikoval boj o účast na Turnaji mistrů, nehledě na další kaňku na své už tak notně pošramocené pověsti.
Nicméně Djokovič pro něj měl pochopení.
„Je to trochu šok,“ líčil. „Neviděl jsem, co se stalo, snad ten člověk není vážně zraněný. Na druhou stranu mě to moc mrzí i kvůli Daniilovi, protože přesně vím, jaké to je být diskvalifikován ve velkém zápase. Jsem si jistý, že to neudělal záměrně. Prostě se to stává.“
Legendární Srb narážel na US Open 2020, kde v prvním setu osmifinále bezmyšlenkovitě napálil míč za sebe, trefil čárovou rozhodčí přímo do krku a byl rovněž vyloučen.
S Medveděvem i přes brzký konec zápolil dvě a půl hodiny a mířil k vítězství. Potvrzoval, že mu turnaj v Pekingu dlouhodobě svědčí. Kariérní bilanci v čínské metropoli si vylepšil na úchvatných 33:0, ve čtvrtfinále si vyšlápl na nasazenou jedničku Alexandra Zvereva.
V sezoně plné zdravotních komplikací jde pro 39letého grandslamového rekordmana o vítané povzbuzení. V úterý si o titul z podniku ATP 500 zahraje proti Australanovi Alexi de Minaurovi.