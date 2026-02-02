Třaskavý návrh šéfa Australian Open: Ať hrají ženy od čtvrtfinále na tři vítězné sety

Chce, aby se ženská čtvrtfinále, semifinále a finále hrála na tři vítězné sety, stejně jako to mají muži po celý turnaj.
„Všechny výzkumy ukazují, že čím déle zápas trvá, tím větší je o něj zájem. Jako sport se musíme vyvíjet,“ uvedl Tiley v neděli. „Pokud se shodneme, že je to správné, zavedeme to už v roce 2027. Pravidla nám to nezakazují, ale musíme to zvážit po pečlivé debatě s hráčkami.“
V ženské části letošního Australian Open se z celkových 128 duelů pouze 38 dostalo do třetího setu, od třetího kola to bylo dokonce jen pět. Dlouho byl poměrně nezáživný i mužský pavouk, ale dvě epická semifinále Alcaraze proti Zverevovi a Djokoviče se Sinnerem to změnila.
A Tiley by rád podobné mnohahodinové bitvy viděl i u žen.
Zároveň ale v rozhovoru pro The Daily Telegraph přiznal, že si uvědomuje, že jde o poměrně kontroverzní myšlenku.
„Nevím, jestli to hráčky osloví, ale pro mě je to logické. Vím, že každý bude nejdřív myslet na vlastní prospěch, což je v pořádku. Každopádně jako sport takové konverzace vést musíme.“
Není to poprvé, co se nápad natáhnout ženské grandslamové zápasy objevuje, v minulosti se s příliš kladnou odezvou nesetkal. Prodloužení doby trvání až od čtvrtfinále by se týkalo hlavně největších hvězd, které si už teď stěžují, že jejich zápřah je neúnosný.
|
Titul z Australian Open slaví Rybakinová. Proti Sabalenkové otočila třetí set z 0:3
„Fyzicky jsem asi jednou z nejsilnějších hráček, takže by mě to možná zvýhodnilo, ale nemyslím si, že jsem připravená hrát pět setů,“ podotkla světová jednička Sabalenková už loni ve Wimbledonu. „Myslím, že pro ženské tělo je to příliš velká zátěž. Zvýšilo by to počet zranění.“
A hrát od začátku turnaje na tři vítězné sety by bylo kvůli kapacitě grandslamových areálů jen těžko proveditelné.
Server stanice TNT Sports připomíná, že Australian Open v roce 1994 oznámilo, že v následující sezoně se bude finále hrát na tři vítězné sady, ale plán se nakonec neuskutečnil. Tenistky tak v delším formátu zápolily pouze ve finále Turnaje mistryň mezi roky 1984 a 1998.
Tiley, jehož provází pověst velkého tenisového inovátora, se o víkendu podělil také o další myšlenky, které chce do jinak velmi konzervativního sportu implementovat.
The Athletic uvádí, že šéf Australian Open by rád zbavil kurt umpiru, na kterém sedí hlavní rozhodčí. Ti by se přesunuli do místnosti v útrobách stadionu a na dvorec by přicházeli pouze v případě sporných momentů.
Tiley chce také zrychlit tempo zápasů tím, že zruší rozehrávku a povolí takzvaný „let“, tedy situaci, kdy míč při podání škrtne síť. Podle něj to v rámci celého turnaje přidá asi 15 hodin hrací doby.
Už od příštího ročníku Australian Open by se měly lavičky hráčů proměnit v buňky, kde budou mít tenisté k dipozici klimatizaci, možnost změřit si fyzický stav a obrazovky s datovými údaji o zápase.
|
Šampionka bez emocí a gest. Prohrála jen s Muchovou, svědčí jí kontroverzní kouč
Tyto myšlenky se týkají zatím jen grandslamu v Melbourne, například Wimbledon se svými tradicemi sahá ke změnám jen nerad a velmi pomalu.
Čtyři nejprestižnější tenisové podniky si mohou vytvářet vlastní pravidla, například až v roce 2022 si po dlouhém období různých variant sjednotily podobu pátého setu – všude se nyní za stavu 6:6 hraje super tiebreak do deseti bodů.
Ale to byla v porovnání s Tileyho plány pouze malá úprava.
„Někteří budou říkat, že to je směšné, jiným se to bude líbit. Hlavně se o tom musíme bavit.“