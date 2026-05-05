Trápení Krejčíkové končí, už je zase fit. Mrzutost s Muchovou ji spíš rozesmála

Karel Knap
  7:11
Od našeho spolupracovníka v Itálii - Na svého trenéra Jiřího Nováka v italské metropoli rozpustile volá: „Giorgio!“ Srší z ní dobrá nálada. Tenistka Barbora Krejčíková se v Římě vrací na WTA Tour a doufá, že po trudném období zůstane co nejdéle fit. „Nejsem prostě nejmladší a lepší už to asi nebude,“ pronesla zvesela v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
Barbora Krejčíková dobíhá k míči v prvním kole Australian Open. | foto: Reuters

Třicetiletá šampionka se těší zpátky do práce, která ji tak baví. V úterý dopoledne si po jedenácti týdnech znovu zahraje v singlovém utkání. Na tradičním klání v kouzelném areálu Foro Italico se střetne s Francouzkou Jacquemotovou.

„Jsem moc ráda, že tu můžu být, že jsem připravená a že snad přijdou nějaké hezké výsledky,“ řekla před ostrým startem turnaje kategorie WTA 1000.

Naposledy se představila v půlce února v Dubaji, kde zdolala Rusku Pavljučenkovovou. Následovala další nevítaná pauza, do následující partie s Američankou Anisimovovou už totiž nenastoupila.

Krejčíková se vrací po dalším zranění. Prozradila, že o problémy s kolenem nešlo

Po vleklých trablech se zády a kolenem, jež ji brzdily v předchozích sezonách, zase marodila.

„Trápilo mě zranění nohy svalového typu. Neočekávali jsme, že se léčba povleče tak dlouho. Bylo to velice náročné.“

„Ale když se na všechno podívám s větším odstupem, dobře vím, že jsou horší věci.“

„S přispěním mého týmu, rodiny a doktorů jsem postupovala den po dni, díky čemuž mi to pak rychleji uteklo.“

Její comeback vyšel na Italian Open, jehož se v minulosti z různých důvodů zúčastnila pouze dvakrát.

V roce 2021 se probojovala do osmifinále, kde na ikonickém Pietrangeliho dvorci po nesmírně tuhé bitvě a neproměněných mečbolech podlehla Polce Šwiatekové.

Dalších patnáct zápasů ovšem vyhrála – přivlastnila si svou první trofej ve Štrasburku, senzačně ovládla Roland Garros a úspěšně vkročila taky do Wimbledonu.

„Po porážce od Igy jsem byla hrozně nešťastná. Obrečela jsem ji. A pak se rozjelo nejlepší období mé kariéry,“ vybavuje si živě.

Do pařížského grandslamu se tehdy vřítila v euforii, bez nějakých očekávání, což jí pomohlo k triumfu.

Ani teď si mysl nezatěžuje závratnými cíli. Na úvod by jí stačilo vydržet zápasový nápor fyzicky bez ohledu na skóre. A na dílčí zdar poté navazovat.

Na Instagramu se nedávno pochlubila povedeným úderem v tréninku s krajankou Muchovou, který byl pro Krejčíkovou zajímavým testem výkonnosti.

Další seanci si domluvily na pondělní ráno v Římě. Jenže přihodilo se kuriózní nedopatření...

Italian Open živě

Přímé přenosy utkání WTA Tour z antukových kurtů v Římě můžete tento a příští týden sledovat na stanicích CANAL+ Sport 2 a 3.

„Jak se tu spustila kvalda, není dost kurtů na trénink a posílají nás do sousedních klubů. Omylem nám pořadatelé na desátou hodinu vypsali dvě různá místa, takže v danou chvíli každá z nás byla jinde,“ vysvětlovala s úsměvem Krejčíková.

„Bohužel. Ale je to tak, jak to je. Život jde dál, příprava jde dál. Ale já jsem všeobecně ráda, že máme v Česku tolik šikovných holek a že se můžeme spojit a táhnout se navzájem.“

Někdejší světová dvojka působí uvolněněji a otevřeněji než dřív. Plusový vliv na ni má kouč Novák, bývalý mistr svého řemesla a pohodář.

„Mám kolem sebe lidi, kteří jsou v klidu, berou hodně starostí s nadhledem,“ libuje si Krejčíková. „Myslím si, že pozitivní energii a dobré vibrace přenášejí i na mě. Někdy bývám hodně intenzivní a není to se mnou jednoduché. Takže jsem ráda, že je mám.“

Trápení Krejčíkové končí, už je zase fit. Mrzutost s Muchovou ji spíš rozesmála

