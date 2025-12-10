Sabalenková: Čelit transgender hráčkám považuji za nefér. Mají obrovskou výhodu

Pravidla profesionální organizace WTA aktuálně povolují účast transgender tenistek, pokud od jejich změny pohlaví uplynuly alespoň čtyři roky, snížily svou hladinu testosteronu a souhlasí s testy. V praxi žádná taková hráčka nyní na okruhu není.
|
Další souboj pohlaví potvrzen. Sabalenková v prosinci vyzve Kyrgiose
S čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou téma transgender sportovkyň otevřel novinář Piers Morgan. „To je těžká otázka. Nic proti nim nemám. Ale mám pocit, že pořád mají obrovskou výhodu oproti ženám, a myslím si, že není pro ženy fér, aby čelily víceméně biologickým mužům. Žena pracuje celý život, aby se dostala na hranice svých možností, a pak by musela čelit muži, který je biologicky mnohem silnější,“ řekla sedmadvacetiletá Běloruska.
Sama se chystá na „Souboj pohlaví“, 28. prosince odehraje exhibiční duel s australským tenistou Nickem Kyrgiosem, který postoj Sabalenkové vůči transgender tenistkám sdílí. „Myslím, že udeřila hřebíček na hlavičku,“ prohlásil.
|
Ženy patří do postele a kuchyně, dráždil Riggs. S Kingovou se před smrtí spřátelil
Nejznámější transgender tenistkou je Renée Richardsová, která hrála na ženském profesionálním okruhu v letech 1977 až 1981. Později trénovala českou rodačku a osmnáctinásobnou grandslamovou šampionku Martinu Navrátilovou. Ta nyní veřejně vystupuje proti začleňování transgender sportovkyň do ženské kategorie.
V současné době o tom rozhodují jednotlivé mezinárodní sportovní federace. Například Světová atletika zakazuje start v ženských soutěžích transgender ženám, které prošly mužskou pubertou. Právě v dospívání totiž získávají velkou výhodu v rozvoji svalů a kostí, která se pozdější změnou pohlaví nemění.