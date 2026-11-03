Trable v kanadském týmu. Soupeři Čechů řeší dvě zranění, stihnou Davis Cup?

Autor:
  16:40
Kanaďan Félix Auger-Aliassime během utkání Davis Cupu

Kanaďan Félix Auger-Aliassime během utkání Davis Cupu | foto: AP

Felix Auger-Aliassime během semifinále Turnaje mistrů
Felix Auger-Aliassime během semifinále Turnaje mistrů
Felix Auger-Aliassime hraje bekhend na Turnaji mistrů.
Félix Auger-Aliassime se raduje, na Turnaji mistrů zdolal Bena Sheltona.
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Přesně za tři týdny vyzvou čeští tenisté na finálovém turnaji Davis Cupu v prvním zápase Kanadu. Soupeřům se ale těsně před reprezentační akcí rozpadá tým, jejich jednička a světová třináctka Felix Auger-Aliassime se zranil během zápasu v Šanghaji, jeho krajan Denis Shapovalov zase nedohrál pondělní utkání v Paříži. A také svěřenci Tomáše Berdycha ještě řeší nějaké otazníky.

Pro čtvrtfinále Davis Cupu mohli Češi dostat jako soupeře Koreu, Kanadu, Británii, nebo Rakousko. Právě soupeři ze Severní Ameriky se jevili coby nejtěžší možnost, která nakonec na Berdychův výběr při losu padla.

„Už jsem si tak nějak zvykl, že losy pro nás nebývají nejpřívětivější,“ konstatoval český kapitán. „Ale když chce člověk vyhrát, tak musí porazit všechny. Tohle by mohl být dobrý vstup, že z těch čtyř soupeřů, kteří to mohli být, jsme dostali ty nejtěžší.“

Macháč je pátým členem české nominace pro finálový turnaj Davis Cupu

Auger-Aliassime se totiž v té době stále nacházel v elitní desítce žebříčku a levoruký Shapovalov s jednoručným bekhendem a agresivním herním stylem umí potrápit i favority. Jenže aktuálně to vypadá, že se společně s 26letým krajanem trápí hlavně on.

V pondělí na posledním velkém turnaji sezony Shapovalov nedohrál duel proti Karenu Chačanovovi. Po ztraceném prvním setu sice vyrovnal a vynutil si rozhodující třetí dějství, ve kterém dokonce vedl, jenže jako vítěz z utkání odešel ruský tenista.

Kanaďan si totiž za stavu 3:1 a 40:30 poranil stehno a vyžádal si ošetření. Následně zvýšil vedení na 4:1, už ale odehrál pouze tři výměny, než zápas za slibně vypadajícího stavu skrečoval.

Těžko říct, jak dlouho bude jeho rekonvalescence trvat. Minimálně jde tři týdny před Davis Cupem o značnou komplikaci. A podobné je to i u Augera-Aliassima.

Ten dokonce naposledy nastoupil na kurt 14. října v Šanghaji, kde stejně jako Shapovalov zápas nedohrál. Po 35 minutách za stavu 2:5 v úvodní sadě skrečoval kvůli zraněnému kolenu osmifinále proti Casperu Ruudovi. A těžko říct, jak je na tom nyní.

Kanadskou nominaci doplňují 168. hráč světa Liam Draxl, 169. Gabriel Diallo a číslo 237 na deblovém žebříčku Duncan Chan. Bez dvou nejlepších hráčů by tak kanadský tým byl mezi nejlepší osmičkou jen těžko konkurenceschopný.

Vypadá to tedy, že šance českých tenistů se aktuálně zvyšují. I oni ale ještě stoprocentně neví, jestli se v Boloni představí původní nominace. Kapitán Berdych v pondělí donominoval jako pátého hráče Tomáše Macháče, mezitím ale menší zdravotní problém řeší Jakub Menšík.

POHLED: Finálová bída ukazuje, že Lehečka je skvělý, ale ne špičkový hráč. Zatím

Jednadvacetiletý semifinalista letošního Roland Garros upadl v osmifinále turnaje ve Vídni a poranil si hlavu, kvůli čemuž vynechal aktuální podnik v Paříži. „Bylo mi doporučeno, abych odpočíval. Soustředím se na to, abych byl stoprocentně připravený na Davis Cup,“ napsal na Instagramu.

Pro něj je aktuálně českou jedničkou, v Paříži ho ale může přeskočit Jiří Lehečka. Kapitán Berdych by si jistě přál, aby právě „boj“ o to, kdo bude jedničkou, byl tím největším problémem české výpravy.

Protože aktuálně to vypadá, že jeho kanadský protějšek Frank Dancevic bude muset řešit větší patálie.

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