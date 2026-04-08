Totální výbuch Medveděva. Uhrál jen 17 míčů, dostal dva kanáry a mlátil raketou

  14:47
O tom, že známý ruský bouřlivák Daniil Medveděv není žádným antukovým specialistou, se dobře ví. Ale že desátý tenista světového žebříčku ve svém prvním zápase v sezoně na tomto povrchu až takhle vybouchne? To se rozhodně nečekalo. Ve druhém kole Masters v Monte Carlu prohrál s Matteem Berrettinim dvakrát 0:6 za pouhých 49 minut!
Zklamaný Daniil Medveděv ve druhém kole Masters v Monte Carlu

Zklamaný Daniil Medveděv ve druhém kole Masters v Monte Carlu | foto: Reuters

Matteo Berrettini hraje forhend ve druhém kole Masters v Monte Carlu.
Daniil Medveděv zuří ve druhém kole Masters v Monte Carlu.
Matteo Berrettini slaví postup do třetího kola Masters v Monte Carlu.
Daniil Medveděv (vpravo) gratuluje svému přemožiteli Matteovi Berrettinimu k...
6 fotografií

Dostat dva kanáry je v tenise krajně neobvyklý jev, byť se pár případů najde.

Možná si vzpomenete na loňské finále Wimbledonu, v němž Iga Šwiateková deklasovala dvakrát 6:0 Amandu Anisimovovou. Polka stejným skóre vyprovodila i Karolínu Plíškovou ve finále turnaje v Římě v roce 2021. Mezi muži loni, shodou okolností taktéž na Masters v Monaku, Alex de Minaur smetl dvěma kanáry Grigora Dimitrova.

Ve středu se k drtivě poraženým přidal bývalý grandslamový šampion i první hráč světa Medveděv, jenž výprask dvakrát 0:6 zažil vůbec poprvé v kariéře.

Daniil Medveděv zuří ve druhém kole Masters v Monte Carlu.

Přitom podle kurzů sázkových kanceláří byl proti Berrettinimu jasným favoritem. Coby světová desítka šel na 90. tenistu žebříčku, což vypadá jako snadná záležitost, i když se hrálo na Rusově neoblíbené antuce.

Jenže Ital, který je v pořadí ATP takhle nízko kvůli četným zraněním z posledních let a jehož kariérním maximem je šesté místo ze sezony 2022, favorita šokoval.

„Myslím, že to byl jeden z mých nejlepších výkonů v životě. Za celý zápas jsem zkazil asi jen tři údery, což není snadné proti tak nevyzpytatelnému hráči jako Daniil. Myslím, že jsem měl perfektní herní plán a mé zbraně fungovaly,“ líčil pro web ATP.

Matteo Berrettini slaví postup do třetího kola Masters v Monte Carlu.
Daniil Medveděv (vpravo) gratuluje svému přemožiteli Matteovi Berrettinimu k...

V prvním setu vyhrál 26 výměn, zatímco Medveděv deset, ve druhém byl tento poměr dokonce 24:7. Celkem tedy drtivé skóre 50:17.

A statistiky vítězných míčů a nevynucených chyb?

Berrettini 8:7, Medveděv 3:27.

„Hned v prvním gamu jsem čelil dvěma brejkbolům a potom mi přišlo, že hraju lépe než on,“ hodnotil 29letý Ital. „Nečekal jsem, že vyhraju dvakrát s nulou. Pořád jsem se soustředil a tlačil jsem, protože vím, že jeden nebo dva brejky někdy nestačí.“

Naopak o rok starší Rus, který už letos vyhrál turnaje v Brisbane a Dubaji, oba ovšem na tvrdém povrchu, zcela logicky spokojený nebyl. Když prohrál druhý game ve druhém setu, vybil si frustraci na raketě, kterou několikrát mrštil o hrazení kurtu i zem. Ale k probuzení mu to nepomohlo.

Berrettini se stal teprve pátým tenistou od roku 1973, který na okruhu ATP porazil soupeře z první desítky pořadí dvakrát 6:0, naposledy se to povedlo Davidu Goffinovi v roce 2016 v Římě, kde nadělil dva kanáry Tomáši Berdychovi.

Ital tak letos v Monte Carlu, kde kvůli nízkému postavení v žebříčku startuje na divokou kartu, ještě neprohrál ani game. V prvním kole mu při jeho vedení 4:0 skrečoval Španěl Bautista, ve druhém převálcoval Medveděva.

V osmifinále změří síly s vítězem duelu mezi Arthurem Rinderknechem a Joaem Fonsekou.

Totální výbuch Medveděva. Uhrál jen 17 míčů, dostal dva kanáry a mlátil raketou

