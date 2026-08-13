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Krasojízda v Torontu. Siniaková s Čang Šuaj neztratily ani set a opět slaví titul

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  23:29

Čang Šuaj a Kateřina Siniaková slaví povedenou výměnu ve finále turnaje v Torontu. | foto: Profimedia.cz

Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul, s Číňankou Čang Šuaj vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošly bez ztráty setu, ve finále porazily italsko-americký pár Sara Erraniová, Nicole Melicharová Martinezová 6:3, 6:4.

V této sezoně dosáhla Siniaková už na šestý turnajový titul. S Čang Šuaj slavily již v lednu v Adelaide, zbývající čtyři triumfy včetně grandslamu Roland Garros vybojovala česká tenistka s Američankou Taylor Townsendovou.

Kompletní tenisové výsledky

Z turnajů kategorie WTA 1000 má rodačka z Hradce Králové již deset trofejí.

Na Canadian Open se mezi deblové šampionky zapsala Siniaková podruhé, v roce 2019 vyhrála s Barborou Krejčíkovou. Se současnou parťačkou Čang Šuaj poprvé dominovaly před dvěma lety na turnaji v Kuang-čou. Dnešní trofej pro ně byla nejcennější společnou.

Finále dvouhry dnes v noci SELČ obstarají Polka Iga Šwiateková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Turnaj žen v Torontu

tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů

Čtyřhra - finále:
Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) - Erraniová, Melicharová-Martinezová (3-It./USA) 6:3, 6:4.

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