Krasojízda v Torontu. Siniaková s Čang Šuaj neztratily ani set a opět slaví titul

V této sezoně dosáhla Siniaková už na šestý turnajový titul. S Čang Šuaj slavily již v lednu v Adelaide, zbývající čtyři triumfy včetně grandslamu Roland Garros vybojovala česká tenistka s Američankou Taylor Townsendovou.
Kompletní tenisové výsledky
Z turnajů kategorie WTA 1000 má rodačka z Hradce Králové již deset trofejí.
Na Canadian Open se mezi deblové šampionky zapsala Siniaková podruhé, v roce 2019 vyhrála s Barborou Krejčíkovou. Se současnou parťačkou Čang Šuaj poprvé dominovaly před dvěma lety na turnaji v Kuang-čou. Dnešní trofej pro ně byla nejcennější společnou.
Finále dvouhry dnes v noci SELČ obstarají Polka Iga Šwiateková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
Turnaj žen v Torontu
tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Čtyřhra - finále: