Krejčíková stoupá. Které dámy tvoří české tenisové souhvězdí této epochy?

Tak teď už opravdu není pochyb. Barbora Krejčíková přidala do své pozoruhodné sbírky blyštivých trofejí skvostný wimbledonský tác, čímž si do budoucna zajistila pozvánku do Mezinárodní tenisové síně slávy. „Potřebovala by ještě jeden grandslamový titul,“ pravil minulý týden v Londýně člen nominační komise a bývalý šampion Jan Kodeš. Ale prosím, beze všeho, jako by odpověděla jeho oblíbenkyně v All England Clubu rázným maršem po proslulých travnatých scénách.