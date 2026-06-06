V čem vám Itálie vyhovuje víc než Česko?
Líbí se mi, že tam všichni žijou sportem. Hrozně ho prožívají, a když v něm někdo něčeho dosáhne, tak si ho váží. Vyhovuje mi i mentalita. Italové jsou temperamentní a dovedou se víc nadchnout, zatímco v Česku kolem sebe často vidíte zapšklé obličeje. A taky mají výborné jídlo. Jejich kulinářská kultura je pecka, a to jsem procestoval svět od Aljašky po Jižní Koreu. Najdete tam všecko, moře i hory. Proto Italové nemají potřebu nikam cestovat ani se učit cizí řeči. Ale to by asi měli, že?
A najdete nějaké plusové body pro svoji rodnou zemi?
Jistě. Tady máte lepší zdravotní péči, což čím dál víc oceňuju. Když se mi něco přihodí, sednu do letadla a přiletím do Prahy. Z Rimini, odkud to lítá od půlky dubna celé léto za 65 euro, jsem tady za hodinu a čtvrt.
Když se ohlédnete za svou tenisovou kariérou, kterých vítězství si nejvíc ceníte?
Vyhrál jsem toho docela dost, třeba Turnaj mistrů roku 1987 s Miloslavem Mečířem v deblu. Ale za největší úspěch pokládám vítězství v Davis Cupu s Ivanem Lendlem v roce 1980.
Ženský jsem měl, mám a mít budu, ale když si člověk jednou zvykne na svobodu...