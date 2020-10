Tenis v Ostravě za 50 milionů? Nejsou to vyhozené peníze, ujišťuje promotér Petera

Tomáš Petera je přesvědčený, že byť se na zápasy nejlepších světových tenistek nemohou přijít podívat diváci, má turnaj smysl.

„Především v tom, že tady nikdy v životě tak velký turnaj nebyl. A jeho význam je i v tom, že za nynější situace je vůbec šance něco takového v republice udělat,“ uvedl Petera.

Berete to také jako investici do budoucna, že by se podobný turnaj v Česku mohl uskutečnit i v dalších letech?

Určitě. To je jeden z hlavních důvodů, proč se o turnaj snažíme tak vehementně i v tak těžké situaci. Pokud vše zvládneme, šance na to, že bychom takové turnaje sem mohli znovu dostat, bude poměrně veliká. To byla jedna z největších našich motivací.

Dotace turnaje je 528 500 dolarů. Kolik celá akce stojí?

Téměř padesát milionů korun.

Pomohli vám s pokrytím rozpočtu i zástupci města a kraje?

Ano. A těší nás, že město a kraj mají o takovou akci zájem. Přece jen, signál jde do sto dvaceti zemí světa, zápasy vysílá padesát stanic. Živě bude sedmdesát přenosů, což je obrovská porce. Prezentace města, kraje i České republiky je velká.

Takže se nedá říct, že by to byly vyhozené peníze, když do hlediště nemohou diváci?

To určitě ne. Kdyby si měl někdo koupit reklamu v tolika zemích, v nichž se turnaj bude vysílat, stálo by to o hodně více.

Byla pro vás Ostrava jediná varianta, nebo byla ve hře i jiná česká města?

Pro mě byla Ostrava jediná. Kromě podpory města a kraje jde také o logistiku. Zdejší zázemí, vše na jednom místě, aréna, atletická hala, kde jsou další kurty, a hotel, jsou výjimečné, naprosto ideální. Pořádat nyní takový turnaj jinde by bylo mnohem náročnější. Tenistky si podmínky pochvalují, je to pro ně super.

„Ostrava byla jediná varianta. Zdejší zázemí je výjimečné.“ Tomáš Petera společnost Perinvest Group

Nevadí vám, že se postupně odhlásilo pět špičkových tenistek včetně Petry Kvitové?

To je běžné na každém turnaji. Nicméně Ostrava pořád bude svým obsazením jeden z nejsilnějších letošních turnajů. Když to porovnáte, kolik hráček se odhlásilo z US Open, tak to je pořád ještě v pořádku.

A je to příležitost prosadit se pro české tenistky, jichž je v hlavní soutěži sedm?

Ano, ale celkově bude zdejší úroveň výborná. Vždyť Azarenková je bývalá světová jednička, několikanásobná grandslamová vítězka. Takových jmen je tady spousta. Jen mě moc mrzí, že do hlediště nemohou diváci, i když jsem do poslední chvíle věřil, než přišlo zpřísnění koronavirových opatření, že aspoň tři čtyři pět tisíc diváků budeme moci do arény, do jednotlivých sektorů, pustit. Zasloužili by si vidět takovou výjimečnou věc. Věřím však, že pokud turnaj zvládneme, budeme mít příležitost ještě někdy ho tady pořádat.