Macháč vynechá kvůli zranění nohy Wimbledon: Je to obrovské zklamání

Autor: ,
  7:49
Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Pětadvacetiletý rodák z Berouna se z třetího grandslamu sezony omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém instagramu.
Tomáš Macháč dobíhá míček na turnaji v Halle.

Tomáš Macháč dobíhá míček na turnaji v Halle. | foto: AP

Tomáš Macháč ve druhém kole Wimbledonu.
Tomáš Macháč se natahuje pro míček ve druhém kole Wimbledonu.
Tomáš Macháč ve druhém kole Wimbledonu
Tomáš Macháč se ohlíží po míči v prvním kole Wimbledonu.
6 fotografií

„Špatné zprávy. Bohužel trhlina v mé levé noze se ještě dostatečně nevyléčila a musím se ohlásit z Wimbledonu,“ uvedl Macháč.

Macháče, kterému ve světovém žebříčku patří 42. místo, trápí zranění paty již několik měsíců. Limitovalo ho také během letošního Roland Garros, kde nejprve vypadl ve 2. kole s pozdějším šampionem Němcem Alexanderem Zverevem a následně se odhlásil i ze čtyřhry, kterou hrál s krajanem Matějem Vocelem.

Travnatou část sezony poté Macháč nezahájil a odhlásil se nyní i z Wimbledonu. Vloni se v londýnském All England Clubu dostal do 2. kola. „Je to obrovské zklamání, ale dělám vše možné, abych se vrátil během tohoto léta na americké turnaje,“ podotkl Macháč.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Nosková vs. ParryováTenis - - 18. 6. 2026:Nosková vs. Parryová //www.idnes.cz/sport
18. 6. 11:00
  • 1.35
  • -
  • 3.26
Plíšková vs. McNallyováTenis - - 18. 6. 2026:Plíšková vs. McNallyová //www.idnes.cz/sport
18. 6. 12:30
  • 1.99
  • -
  • 1.81
Bouzková vs. KlugmanováTenis - - 18. 6. 2026:Bouzková vs. Klugmanová //www.idnes.cz/sport
18. 6. 14:00
  • 1.15
  • -
  • 5.34
Bueno vs. SvrčinaTenis - - 18. 6. 2026:Bueno vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
18. 6. 15:00
  • 2.77
  • -
  • 1.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...

Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses

První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Kanada – Katar v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kanadský útočník Cyle Larin prolomil domácí smůlu v zakončení a vyrovnává...

Ve druhém kole skupiny B se utkají Kanada a Katar. Kdo je favorit, jaké jsou kurzy a kde utkání sledovat živě?

18. června 2026

Doma založil akademii, unesli mu otce. Teď Díaz zářil na MS, byl i u střetu s kamerou

Luis Díaz střílí těsně vedle uzbecké brány.

Uprostřed vyprahlé krajiny vás praští do očí perfektní zelený umělý trávník. Desítky mladých Kolumbijců v maličkém chudém městečku Barrancas právě začínají svou cestu za snem. V akademii Luise Díaze,...

18. června 2026  8:54

Pro hráče, nebo pro peníze? Občerstvovací pauzy na MS ovlivňují i vývoj zápasů

Portugalský trenér Roberto Martínez udílí pokyny svým svěřencům během...

Fotbalisté i diváci na mistrovství světa už si týden zvykají. Uběhne polovina poločasu, sudí hvizdem přeruší zápas a svolá aktéry k lavičkám, kde mají tři minuty na to se občerstvit. A televize v...

18. června 2026

Švýcarsko – Bosna v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Radost švýcarských fotbalistů po proměňené penaltě Breela Embola.

Skupina B na fotbalovém mistrovství světa pokračuje duelem mezi Švýcarskem a Bosnou a Hercegovinou. V našem přehledu najdete informace o přímém přenosu, sázkové kurzy a pravděpodobné sestavy.

18. června 2026  7:58

Macháč vynechá kvůli zranění nohy Wimbledon: Je to obrovské zklamání

Tomáš Macháč dobíhá míček na turnaji v Halle.

Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Pětadvacetiletý rodák z Berouna se z třetího grandslamu sezony omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém...

18. června 2026  7:49

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

18. června 2026  7:45

Hrdina z africké akademie. Yirenkyi nadchl Ghanu, zájem vyvolal i ve světě

Caleb Yirenkyi slaví branku.

Zatím hraje jen v průměrném dánském klubu a i v ghanské reprezentaci na mistrovství světa stojí ve stínu slavnějších spoluhráčů. Ale gól, jímž ve středu v Torontu v nastavení rozhodl o výhře nad...

18. června 2026  7:22

Kane dorovnal rekord a hlásil: Cítím se na vrcholu. Po výhře chválil i trenérův proslov

Harry Kane kope penaltu proti Chorvatsku na mistrovství světa.

Po show Argentince Lionela Messiho na sebe strhl pozornost Harry Kane. Dvaatřicetiletý útočník přidal do chorvatské sítě dvě trefy a desátým gólem na mistrovství světa dotáhl nejlepšího střelce...

18. června 2026  6:42

Uzbekistán - Kolumbie 1:3, jasný triumf favorita, rozhodl o něm Díaz

Luis Díaz slaví s kolumbijskými fanoušky trefu do sítě Uzbekistánu.

Fotbalisté Kolumbie bez větších obtíží zvládli na mistrovství světa dokráčet za vítězstvím 3:1 nad Uzbekistánem. Většinu utkání měli pod kontrolou a když se záložníkovi Fajzullajevovi podařilo...

18. června 2026,  aktualizováno  6:20

Tabulky MS ve fotbale 2026: pořadí základních skupin

Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.

Bitvy na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku už naplno běží. Jak vypadají kompletní tabulky všech dvanácti základních skupin a průběžná tabulka týmů na třetích místech?

18. června 2026  6:10

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

18. června 2026  6:07

Ghana - Panama 1:0, outsider dlouho hrozil, v nastavení ale rozhodl Yirenkyi

Caleb Yirenkyi slaví se svými spoluhráči vítězný gól Ghany v utkání s Panamou.

Hned první zápas na mistrovství světa byl pro ně klíčový. Jak fotbalisté Ghany, tak jejich soupeři z Panamy tušili, že ve skupině L to bude jejich jediná šance na výhru, nebo alespoň získání bodu....

18. června 2026,  aktualizováno  3:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.