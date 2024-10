Co mám dělat? zoufal si Alcaraz. Macháč hraje, jako by patřil do elitní pětky, říkal

A v něm v sobotu změří síly se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem. „Je neskutečný. Těším se na další výzvu, určitě si ji zase užiju,“ vyhlíží prestižní duel s italským soupeřem. „Pokusím se hrát dál na této úrovni a uvidíme, co se stane.“

Není totiž zas tak troufalé věřit, že by Macháč mohl přejít i přes další velké jméno. Český tenista totiž v posledních týdnech předvádí svůj nejlepší tenis, na US Open se prosmýkl do osmifinále, na nedávném turnaji v Tokiu došel až do semifinále.

A mezi nejlepší čtyřkou je díky vítězství nad Alcarazem i nyní na nabitém podniku v Šanghaji. S mladým Španělem se potkal po měsíci od Davis Cupu ve Valencii, kde proti němu rovněž získal první set v tiebreaku, ale ve druhém se zranil a kvůli křečím utkání skrečoval.

V Číně už na šampiona letošního Roland Garros a Wimbledonu vyrukoval v plné síle a jedenadvacetiletý Alcaraz se nestačil divit, co Čech předvádí: „Od prvního gamu do posledního hrál skvěle. Rychlost jeho úderů byla neuvěřitelná. Já se na kurtu cítil dobře, ale místy jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Přišlo mi, jako bych čelil hráči z elitní pětky,“ chválil ho Španěl.

„Ne z desítky, ale pětky. Tak dobře hrál. Čekal jsem, že mě alespoň k něčemu pustí, ale on pořád diktoval tempo hry. Vůbec jsem se nechytal. Vyvinul na mě tlak, což rozhodlo v jeho prospěch.“

Tomáš Macháč (vpravo) přijímá gratulaci od Carlose Alcaraze po čtvrtfinálovém vítězství na turnaji v Šanghaji.

I Macháč si byl svou kvalitou moc dobře vědom. „Proti Alcarazovi musím hrát na této úrovni, abych měl šanci vyhrát. Podařilo se mi to, s čímž jsem opravdu spokojený. Hrál jsem neuvěřitelně od začátku do konce. Samozřejmě jsem byl nervózní, v takovém zápase a proti takovému hráči ani nejde nebýt. Nervozita ale byla zdravá.“

A v duelu, ve kterém český tenista uzmul 19 z 20 výměn na síti, těžil především z velkého sebevědomí. „Hrál jsem takový tenis už v osmifinále s Tommym Paulem, i tam jsem předvedl neskutečný výkon. Jen jsem se snažil v tom pokračovat.“

Macháč po parádním triumfu nad Alcarazem poskočil v živém světovém hodnocení na životní 25. místo, poprvé se dostal do elitní třicítky. A dál dokazuje, že mu aktuálně zaslouženě patří pozice české jedničky.

Poprvé kolegu Jiřího Lehečku předskočil před zmiňovaným Davis Cupem, proto si zápas proti Alcarazovi užil ve španělské Valencii právě on.

I když spíš než radostně z kurtu odcházel v bolestech. „Proto jsem se těšil na odvetu,“ líčil ve čtvrtek v Šanghaji. „Snažil jsem se poučit z našeho zápasu při Davis Cupu, kde jsem hrál taky skvěle, ale nevydržel jsem celé utkání. Tentokrát jsem to zvládl lépe psychicky, tolik jsem nespěchal a snažil se na nic nemyslet. Tělo mi taky sloužilo a já zůstal v zóně po celou dobu.“

Okamžitě si získal uznání jak španělského soupeře, tak celého publika, které atraktivnímu duelu přihlíželo. Macháč je v Číně oblíbený už delší dobu, deblovými zápasy totiž proplouvá společně s parťákem Čang Č’-čenem.

„Užívám si, že můžu hrát po jeho boku. Když jsme tu společně hráli čtyřhru, lidi nám fandili. A přejí nám i v singlové soutěži. Díky nim je na kurtu vždy skvělá atmosféra,“ pochvaloval si.

Tomáš Macháč v duelu s Carlosem Alcarazem ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.

A hlasité publikum si Macháč znovu užije v sobotním semifinále. „Budu hrát proti světové jedničce, Jannik hraje neuvěřitelný tenis, zvlášť na tvrdém povrchu. Ve čtvrtfinále proti Medveděvovi předvedl nejlepší výkon, co jsem od něj kdy viděl.“

Jenže i český tenista nyní okouzluje fantastickou formou. A tak už se nemusí bát ani nejlepších soupeřů.

Slovy Alcaraze: „I on svou hrou proti mně vypadal jako hráč z top pětky.“