Macháč v Montpellier kvůli zranění kolene skrečoval. Turnaj hrál na úkor Davis Cupu

Pětadvacetiletý Macháč si kvůli bolesti v koleni musel v devátém gamu druhého setu zavolat fyzioterpeuta. Po krátké pauze hru dopodával a ještě při výměně stran usedl na lavičku, pak se ale rozhodl, že v utkání pokračovat nebude.
V Montpellier vítěz lednového turnaje z Adelaide Macháč startoval místo účasti v kvalifikačním utkání Davisova poháru proti Švédsku. V prvním kole měl volný los.
Jednadvacetiletý Géa letos vyřadil už třetího českého soupeře. V kvalifikaci na Australian Open porazil Zdenka Koláře, v prvním kole grandslamu v Melbourne překvapivě Jiřího Lehečku a nyní 28. hráče světa Macháče.
Ani druhý duel v Montpellier neodehrál 168. tenista žebříčku celý, v prvním kole mu skrečoval krajan Giovanni Mpetshi Perricard poté, co se trefil při voleji míčkem do oka.
Sezonu jsem úplně nezvládl, cítí Macháč. Nejspíš vynechá Davis Cup i obhajobu
Už v prosinci Macháč avizoval, že vynechá kvalifikační český duel Davis Cupu proti Švédsku. „A to proto, že mě na jaře čeká opravdu velká obhajoba. A když se mi třeba nebude dařit v Austrálii, tak si chci dát šanci zabojovat na turnaji ATP 250 v Montpellier, který je zároveň s Davis Cupem,“ prohlásil tehdy Macháč.