Macháč v Montpellier kvůli zranění kolene skrečoval. Turnaj hrál na úkor Davis Cupu

Autor: ,
  23:31
Pro tenistu Tomáše Macháče skončil halový turnaj v Montpellier hned v prvním zápase. Třetí nasazený hráč utkání 2. kola s domácím Francouzem Arthurem Géou vzdal kvůli zranění pravého kolena za stavu 3:6, 5:4. Již dříve se omluvil z víkendové kvalifikace Davis Cupu.
Tomáš Macháč na kurtu

Tomáš Macháč na kurtu | foto: Stephane Thomas/ZUMA Press Wire / Shutterstock EditorialProfimedia.cz

Tomáš Macháč podává ve třetím kole Australian Open.
Tomáš Macháč se diví ve třetím kole Australian Open.
Tomáš Macháč ve třetím kole Australian Open
Tomáš Macháč hraje bekhend ve druhém kole Australian Open.
10 fotografií

Pětadvacetiletý Macháč si kvůli bolesti v koleni musel v devátém gamu druhého setu zavolat fyzioterpeuta. Po krátké pauze hru dopodával a ještě při výměně stran usedl na lavičku, pak se ale rozhodl, že v utkání pokračovat nebude.

V Montpellier vítěz lednového turnaje z Adelaide Macháč startoval místo účasti v kvalifikačním utkání Davisova poháru proti Švédsku. V prvním kole měl volný los.

Tomáš Macháč hraje bekhend ve druhém kole Australian Open.

Jednadvacetiletý Géa letos vyřadil už třetího českého soupeře. V kvalifikaci na Australian Open porazil Zdenka Koláře, v prvním kole grandslamu v Melbourne překvapivě Jiřího Lehečku a nyní 28. hráče světa Macháče.

Ani druhý duel v Montpellier neodehrál 168. tenista žebříčku celý, v prvním kole mu skrečoval krajan Giovanni Mpetshi Perricard poté, co se trefil při voleji míčkem do oka.

Sezonu jsem úplně nezvládl, cítí Macháč. Nejspíš vynechá Davis Cup i obhajobu

Už v prosinci Macháč avizoval, že vynechá kvalifikační český duel Davis Cupu proti Švédsku. „A to proto, že mě na jaře čeká opravdu velká obhajoba. A když se mi třeba nebude dařit v Austrálii, tak si chci dát šanci zabojovat na turnaji ATP 250 v Montpellier, který je zároveň s Davis Cupem,“ prohlásil tehdy Macháč.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kartalová vs. BejlekTenis - - 5. 2. 2026:Kartalová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
5. 2. 11:30
  • 1.40
  • -
  • 3.00
Kolář vs. KotovTenis - - 5. 2. 2026:Kolář vs. Kotov //www.idnes.cz/sport
5. 2. 15:00
  • 2.31
  • -
  • 1.54
Fruhvirtová vs. BoulterováTenis - - 5. 2. 2026:Fruhvirtová vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
5. 2. 15:30
  • 2.12
  • -
  • 1.72
Parryová vs. BartůňkováTenis - - 5. 2. 2026:Parryová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
5. 2. 18:00
  • 2.33
  • -
  • 1.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Macháč v Montpellier kvůli zranění kolene skrečoval. Turnaj hrál na úkor Davis Cupu

Tomáš Macháč na kurtu

Pro tenistu Tomáše Macháče skončil halový turnaj v Montpellier hned v prvním zápase. Třetí nasazený hráč utkání 2. kola s domácím Francouzem Arthurem Géou vzdal kvůli zranění pravého kolena za stavu...

4. února 2026  23:31

Naděje žije. Basketbalisté Nymburku po výhře v Lize mistrů stále myslí na postup

Ondřej Sehnal z Nymburku se snaží projít přes Ramseyho z Trestu.

Basketbalisté Nymburka vyhráli v Lize mistrů ve 3. kole osmifinálové skupiny L v italském Terstu 91:85 a po prvním úspěchu v soutěži se udrželi ve hře o postup. Na výhře se podílel 17 body, pěti...

4. února 2026  5:59,  aktualizováno  22:35

Hvězda NBA Davis opět mění dres. Po roce v Dallasu byl vytrejdován do Washingtonu

Anthony Davis (3) z Dallas Mavericks najíždí v zápase s Utah Jazz, brání Cody...

Téměř na den přesně po roce mění hvězdný basketbalista Anthony Davis v NBA opět dres. Podle americké televize ESPN poslal Dallas dvojnásobného olympijského vítěze do Washingtonu v rámci výměny osmi...

4. února 2026  22:35

Ruská hvězda mění v NHL dres. Opora Rangers Panarin se stěhuje do Los Angeles

Arťom Panarin z New York Rangers střílí na bránu Washington Capitals, brání ho...

Ruský hokejový útočník Artěmij Panarin bude v NHL nově hrát za Los Angeles, které jej získalo z New Yorku Rangers. Opačným směrem putují nadějné křídlo Liam Greentree a podmíněná volba ve třetím kole...

4. února 2026  22:09

Výhra na závěr. Basketbalistky USK Praha postupují v Eurolize ze třetího místa

Valeriane Ayayiová z USK Praha zakončuje v zápase Euroligy proti Flammes Carolo.

Basketbalistky USK Praha zvítězily v závěrečném utkání nadstavbové skupiny Euroligy na palubovce Flammes Carolo 88:70 a se ziskem dvaceti bodů obsadily ve skupině E třetí místo. Obhájkyně...

4. února 2026  19:15,  aktualizováno  21:56

Bejlek porazila Ostapenkovou, v Abú Zabí slaví milník. Dařilo se i Češkám v Ostravě

Sára Bejlek se hecuje v prvním kole Australian Open.

Dvacetiletá tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Abú Zabí 24. hráčku světa Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:4, 6:3 a postoupila poprvé na turnaji kategorie WTA 500 do čtvrtfinále. Linda...

4. února 2026  14:01,  aktualizováno  21:55

Na olympiádu bude Nečas fit, tvrdí trenér. Colorado se bez něj ale musí ještě obejít

Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na...

Hokejový útočník Martin Nečas ve středu, pár dní před prvním zápasem české reprezentace na olympijských hrách, vynechá kvůli zranění třetí zápas Colorada v NHL za sebou. Trenér Avalanche Jared Bednar...

4. února 2026  21:44

Unavená, s rýmou, přesto vítězná. Bartůňková v Ostravě drží tempo

Radost Nikoly Bartůňkové z uhraného míče v osmifinále Ostrava Open.

Po Lindě Fruhvirtové je z českých tenistek ve čtvrtfinále Ostrava Open, turnaje kategorie WTA 250, také Nikola Bartůňková, která porazila francouzskou kvalifikantku Fionu Ferrovou 6:4, 3:6 a 6:1.

4. února 2026  21:38

Na olympiádě se uvedli první Češi. Curleři Zelingrová a Chabičovský na úvod prohráli

Český curler Vít Chabičovský během prvního klání na olympiádě.

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, kteří jako první čeští sportovci zasáhli do programu olympijských her v Miláně a v Cortině d’Ampezzo, zahájili turnaj smíšených dvojic porážkou s Kanadou....

4. února 2026  21:22

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

4. února 2026,  aktualizováno  20:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

4. února 2026  20:46

Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové

Trenér Tomáš Bank s Ester Ledeckou.

Od našich zpravodajů v Itálii Jeho svěřenkyně v těchto dnech pobývá v Livignu a připravuje se na svůj nedělní pokus o olympijský zlatý hattrick na snowboardu, ale její lyžařský trenér Tomáš Bank už je s dalšími členkami české...

4. února 2026  20:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.