Mám na první desítku. Macháč zkoumá své limity, mrzí ho výlevy na kouče

„Soupeři už se mnou počítají. Doteď si mě načítali, zjišťovali, jaký tenis hraju, ale teď už mě znají,“ prohlašuje sebevědomě.

Plným právem. Vždyť letos si zahrál první finále na okruhu ATP, na ženevské antuce vyřadil velikána Djokoviče, na olympijských hrách slavil zlato v mixu s Kateřinou Siniakovou. Na říjnové „tisícovce“ v Šanghaji si vyšlápl na Alcaraze a propracoval se až do semifinále, kde svedl vyrovnanou bitvu se Sinnerem.

„Hrál jsem tam svůj nejlepší tenis v kariéře, i když jsem se necítil dobře,“ vzpomíná.

I proto se příliš netrápí tím, že ho v přípravě na rok 2025 zdržela 14denní nemoc: „Bral jsem antibiotika, ale nebylo to nic vážného, spíš to bylo dlouhé. Nedá se nic dělat.“

Do nové sezony vstoupí český tenista už za týden, kdy v Austrálii začíná týmový United Cup. „Letím v pondělí. Beru s sebou kondičáka, abychom dokončili přípravu. Nejsem tak nachystaný, jak jsem předpokládal. Ale mám výhodu, že jsem šikovný, zas tolik tréninku nepotřebuju. Jen se bojím, jak na tom budu fyzicky,“ říká.

United Cup Češi odehrají proti Norsku a Polsku, Macháče na něm v sestavě doplní třeba Karolína Muchová: „Těším se, všechny tyhle soutěže mám rád.“

S parťačkou Kateřinou Siniakovou kraloval Tomáš Macháč tenisovému mixu na olympijských hrách v Paříži.

Oddanost reprezentaci ukázal 24letý hráč letos hned několikrát. Na olympiádě si vyzkoušel singl, mužskou čtyřhru i zlatý mix, na zářijovém Davis Cupu se obětoval a na kurt nastoupil i přes velké bolesti. „Tenisu dávám úplně všechno,“ přiznává.

Což se mu vyplácí.

Ne každá prohra je špatná

Sezonu ukončil jako 25. hráč světa, zaujímá pozici české jedničky a míří ještě výš.

„Vím, že mám na první desítku,“ neskrývá. „Porazil jsem top hráče, zjistil jsem, kde mám rezervy. Takže když na sobě budu dál pracovat, můžu se dostat mezi elitu.“

A pár změn už udělal.

„Začal jsem intenzivněji spolupracovat s mentálním koučem Adamem Truhlářem. Pracovat s hlavou je podle mě hodně důležité, protože stresu na turnajích zažíváme opravdu hodně. A teď zvládám vlastní myšlenky,“ těší ho.

„Dokážu i líp trénovat věci, které mi nejdou. Dřív jsem chtěl všechno hned, neměl jsem trpělivost, ale teď vidím dlouhodobost. Každým rokem jsem i starší, takže jsem moudřejší a dokážu se poučit z chyb, které dělám. Ne každá prohra je špatná, třeba ve finále v Ženevě jsem se ponaučil, co dělat jinak. Chtěl jsem tak moc titul, až to bylo kontraproduktivní.“

Není smělé předpovídat, že by příští rok mohl Macháč na některou z trofejí dosáhnout. „Je skoro těžké popsat, jak dobře hraje. Předvádí naprosto neuvěřitelné věci,“ žasl nad jeho letošními výkony známý tenisový novinář José Morgado. Další experti se jen přidávají. V Macháčovi se mísí odhodlání, sebevědomí, nezpochybnitelný talent a cit pro atraktivní hru.

Při zápasech do míčku jen bezhlavě neplácá, každý úder promýšlí. A taky baví publikum. „On je takový vtipálek, má to rád,“ potvrdil nedávno jeho kolega Jakub Menšík. Macháč nicméně říká: „Výsledky nepřišly samy, to je potřeba si uvědomit. Jsem rád za to, co jsem dokázal, zároveň jsem schopný sklopit hlavu a pracovat na sobě ještě víc. Člověk je sám sobě nejlepším rádcem: moje tělo, moje hlava. Naštěstí to v ní mám v pořádku a nejsem namyšlený.“

I díky svému nastavení, které mu pomohlo procpat se do elitní třicítky, dostal zajímavou nabídku zúčastnit se příštího ročníku exhibiční ligy Ultimate Tennis Showdown.

Chci se srovnat

Tenisté ji hrají od roku 2020 a nejde jim v ní o body do žebříčku, můžou si ale vyzkoušet bitvy s těmi nejlepšími a zapracovat na svém sportovním přednesu.

„Moc se těším, je to úplně jiný formát. Větší komunikace s trenérem, jiné počítání, můžete si vzít zlatou kartu, která vám přičte body navíc… Pro mě je tahle akce na míru dělaná,“ libuje si Macháč, který se díky speciálnímu turnaji těší na další výzvy.

Jediné, co ho v jeho vystoupeních stále trápí, je komunikace s trenérem Danielem Vackem.

Možná si vybavíte, jak na něj letos na některých, hlavně závěrečných podnicích křičel či ho poslal pryč z hlediště.

„Nelíbí se mi, že tohle dělám,“ přiznává. „Na druhou stranu jsou to emoce. Trenér mi nikdy nic nevyčítal, ví, že je potřebuju ventilovat. Navíc to bylo na konci sezony, kdy jsme všichni už unavení.“

A dodává: „Nejsem typ, co háže raketou. Počítám si to, už čtyři roky jsem jí nehodil ani na tréninku. Bohužel emoce musím ventilovat jinak. Ale nechci to dělat, nevypadá to dobře, kazí mi to image a pak mě to mrzí. Chci se srovnat.“

S pomocí mentálního kouče i vlastního úsilí určitě může uspět. Stejně jako v dalších výzvách, které ho v nové sezoně čekají. Jistě jich bude hodně.