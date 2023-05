Obdivují ho experti i král Djokovič. Macháč piluje údery a těší se do Paříže

I přes oku lahodící styl hry se ale Macháč na kurtu občas hledá a zjišťuje, že prorazit není úplně snadné. V hodnocení ATP byl nejvýš 97. loni v prosinci, aktuálně mu patří 123. místo.

„Jeho hra ale žebříčku vůbec neodpovídá. Proti mně předváděl skvělý tenis a zaslouží si za to obrovský potlesk. Dělal mi všechny možné problémy,“ uznale hodnotil srbský velikán Novak Djokovič, kterého Macháč pořádně potrápil na konci února na podniku v Dubaji, kdy mu podlehl až v tiebreaku třetí sady.

Na úctyhodný výkon proti světové jedničce navázal před měsícem v Houstonu, kde se poprvé na okruhu ATP probojoval až do čtvrtfinále.

„Tohohle muže sledujte,“ napsal na adresu Macháčových téměř exhibičních výměn kanál Tennis TV. Ódy na něj pěl i renomovaný srbský novinář Saša Ozmo. „Macháč hraje jako šílený,“ utrousil po vyrovnaném zápase s Djokovičem.

Co vám duely s hvězdami jako Djokovič dávají?

Jen to nejlepší. Takové zápasy jsou důvod, proč hraju tenis. Chci bojovat proti top hráčům, abych se mohl co nejvíc obohatit, což se zatím pokaždé podařilo. Už jsem těch utkání odehrál celkem dost, a i když to občas kolísá a ne vždy se zadaří, snažím se vytěžit maximum pozitivního. Abych se neustále zlepšoval a mohl růst.

Proč jste teď po skvělých výkonech zvolil challengery a nejel na větší akce?

Plánoval jsem letět na turnaj do Madridu, dokonce jsem na něj už byl přihlášený, ale na poslední chvíli jsem ho zrušil. Cítil jsem, že si po americké šňůře potřebuju trošku odpočinout, takže jsem změnil plány. Udělal jsem dobře, volno mi prospělo, potrénoval jsem a teď se vrhám v plné síle na challengery. Je radost hrát před domácím publikem.

Které zajisté sehrálo klíčovou roli v rozhodování.

Jednoznačně. Jsem opravdu rád, že tady můžu být, protože kalendář je v dalších týdnech, co se týče cestování, poměrně nabitý a náročný. Místo Madridu jsem sice mohl jet na turnaj v Itálii, který by byl větší než domácí challengery, ale radši jsem zvolil je. V rámci psychického odpočinku to byl určitě dobrý výběr.

To může být klíčové směrem k blížícímu se Roland Garros.

Právě. Je pro mě důležité cítit se dobře jak po fyzické, tak po mentální stránce. Do Paříže se moc těším.

Jak se sžíváte s antukou?

Celkem dobře. Hrát na ní je samozřejmě vždycky náročnější, protože to stojí víc fyzické síly, ale začínám si k ní budovat vztah, dokonce bych řekl, že se stává mojí oblíbenkyní.

Zatím je to na challengeru na Štvanici vidět, první kolo proti Španělovi Llamasu Ruizovi jste zvládl s přehledem.

Snažím se předvádět kvalitní tenis a dominovat, což se zatím daří. Hraju si to svoje, chci soupeře vyhodit z rytmu a zároveň nekazit moc vlastních míčů.

Osmifinále si zahrajete se Zdeňkem Kolářem, který vyhrál nedávný challenger v Ostravě, těšíte se?

Zdenda předváděl super výsledky a evidentně je v dobré formě, takže se dost těším na kvalitního soupeře.

Jak hodnotíte nedávné turnaje v Severní Americe?

Začaly pro mě docela nešťastně, protože jsem v Indian Wells onemocněl. Trošku se mi nabořily plány, musel jsem se odhlásit z Mexika a pořádně zatrénovat. Ale i přes špatný začátek jsem to zvládl docela dobře, dostal jsem se do čtvrtfinále v Houstonu a pak až do semifinále na challengeru v Sarasotě, takže musím hodnotit jednoznačně kladně.

Čtvrtfinále v Houstonu bylo vaše první na okruhu ATP.

Byl to úplně skvělý turnaj, podmínky na tréninky i na zápasy nemohly být lepší, ty chvíle tam jsem si dost užíval.

I přes nepřízeň počasí?

Pravda je, že nás trošku trápil déšť, ale jinak to bylo úplně super a nemám si na co stěžovat.